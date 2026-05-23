◇プロ野球パ・リーグ 西武-オリックス(23日、ベルーナドーム)

オリックスとの首位攻防第2戦で登板予定の佐藤爽投手が意気込みを語りました。

佐藤投手は育成から入団の2年目。4月に支配下契約をつかみ、ここまで1軍で3試合先発し1勝0敗、防御率3.24としています。

チームは13日のソフトバンク戦で129球投げた郄橋光成投手と15日に登板した平良海馬投手が登録抹消中。佐藤投手がオリックスとの大事な2戦目に登板します。

佐藤投手は22日の練習後、翌日の登板へ「初登板以外はイニングの途中で代わっているのでイニングを投げきりたいのと、もう1勝つけたいという思いがあります」と意気込みました。

前回登板した16日の日本ハム戦では当初先発予定だった隅田知一郎投手が肩に違和感を覚え急きょ先発登板となりました。「中6日空いているので体も調子いいですし、ちゃんと予定を言われて次投げられるので(笑)。今回は日程を言われているので安心と言えば安心かなと思います」とコメント。

首位攻防戦での登板について「あまり意識せずに自分の投球をしたいですけど、意識しちゃう部分もある。バックにもいい投手がたくさんいるので、1イニングずつ丁寧に投げたいです」と語りました。