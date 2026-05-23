佐久間大介が『サクサクヒムヒム』で沢尻エリカと初対面！「泣く演技ってめっちゃ大変じゃないですか？」

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佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める日本テレビ『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 23時30分～）。5月23日の放送のテーマは、これまで有名作品に数多く出演するも、プライベートは謎に包まれている俳優・沢尻エリカを深掘りする。

■沢尻エリカ、超多忙を極めた20代の頃の心境を明かす

正統派も個性派も、ジャンル問わず様々な役を演じてきた俳優・沢尻エリカ。

彼女の名が世に大きく知られるきっかけとなったのは、難病と闘う少女を熱演したテレビドラマ『1リットルの涙』（2005年）。さらに漫画を原作とした映画『ヘルタースケルター』（2012年）では、整形に依存するトップモデル役を怪演し話題を集めるなど、どんな役でも観客の心をつかむ実力派だ。

さらに番組には、沢尻エリカと同い年で、今回のテーマに興味があるというハライチ・澤部佑がゲストとして登場。“強いキャラクター”のイメージがある沢尻だが、ふたりとも実際に会ったことはなく、どんな人物なのか詳しくは知らない様子。

そんな気になる存在である俳優・沢尻エリカの魅力を教えてくれるキャラクター“おしつじさん”の1人目は、約20年来の熱狂的なファンだという36歳の音楽大学院生・ナタリーさん。“おしつじさん”の2人目は、プライベートで沢尻と一緒に神社に通う仲だという脳科学者の中野信子。

そして本人・沢尻エリカがまさかのスタジオ登場！

佐久間と澤部は一気にテンションアップ。今回のテーマである沢尻本人から赤裸々トークを聞きながら、その魅力を深掘りする。

まずは10代、20代の超多忙を極めた時期の心境を明かす。沢尻は『1リットルの涙』でブレーク後に立て続けに大きな作品に出演。彼女なりの葛藤を抱えながら歩んできた思いを話す。

世間で知られるイメージとまた違った彼女の顔を知った佐久間と澤部。ここから、キャリアを積み重ねてきた女優としての顔、そして知られざる素顔に迫る。

■「なんでなんで？」佐久間が驚愕した沢尻の初舞台でのミスとは？

これまでの出演作品とおしつじさんの話から、

1. 正統派から個性派まで！ 変幻自在の実力派俳優

2. 約20年来のファンが語る！ 沢尻エリカの知られざる魅力

というふたつの推しポイントで沢尻エリカを深掘り。有名な過去作から、若い頃にすでに難しい役どころを演じきっていた沢尻の才能が明らかになる。

「泣く演技ってめっちゃ大変じゃないですか？」と、俳優としても活躍する佐久間が“演技の先輩”へ質問する場面も。さらに、「なんでなんで？」と佐久間が驚愕した、初の舞台で起きた“まさかのミス”とは？

またファンでありながら、現在はプライベートでBBQに呼ばれる仲だというナタリーさんから、沢尻の知られざる一面が明らかになる。澤部も「うわ、全部わかってる」とうなる、番組内の企画で見せた素顔とは…!?

沢尻エリカの、俳優としての顔、そしてひとりの人間としての顔など、様々なエピソードを知っていく佐久間と澤部。唯一無二の魅力を持つ沢尻エリカは、ふたりの“推し”となるのだろうか？

■番組情報

日本テレビ『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』

05/23（土）23:30～23:55

出演：佐久間大介（Snow Man）、沢尻エリカ、澤部佑（ハライチ）

■関連リンク

『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/sakuhimu/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/