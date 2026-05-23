　23日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比60円安の6万3280円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万3339.07円に対しては59.07円安。出来高は9858枚だった。

　TOPIX先物期近は3888.5ポイントと前日比5.5ポイント安、TOPIX現物終値比3.96ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 63280　　　　　 -60　　　　9858
日経225mini 　　　　　　 63290　　　　　 -50　　　215435
TOPIX先物 　　　　　　　3888.5　　　　　-5.5　　　 13997
JPX日経400先物　　　　　 35475　　　　　 +60　　　　 401
グロース指数先物　　　　　 819　　　　　　-1　　　　1097
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース