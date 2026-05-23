23日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比60円安の6万3280円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万3339.07円に対しては59.07円安。出来高は9858枚だった。



TOPIX先物期近は3888.5ポイントと前日比5.5ポイント安、TOPIX現物終値比3.96ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 63280 -60 9858

日経225mini 63290 -50 215435

TOPIX先物 3888.5 -5.5 13997

JPX日経400先物 35475 +60 401

グロース指数先物 819 -1 1097

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース