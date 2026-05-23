俳優の沢尻エリカ（40）さんが、日本テレビ系トークバラエティー『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜日よる11時30分放送）に出演。多忙を極めた時期に抱えた葛藤などを明かし、知られざる素顔に迫ります。

番組は、Snow Manの佐久間大介さん（33）とバナナマンの日村勇紀さん（54）がMCを務め、「いま日本中で推されているモノ」が、なぜそこまで推されているのか？ 世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶトークバラエティー。今回は、正統派も個性派も、ジャンルを問わず様々な役を演じてきた沢尻さんを深掘りします。

ゲストとして、沢尻さんと同い年で今回のテーマに興味があるというハライチの澤部佑さん（40）が登場します。

番組では、沢尻さんが10代・20代と多忙を極めた時期の心境が明かされ、ドラマ『1リットルの涙』でブレーク後に、立て続けに大きな作品に出演。葛藤を抱えながら歩んできた思いが語られます。

世間で知られるイメージとまた違った沢尻さんの顔を知った佐久間さんと澤部さん。キャリアを積み重ねてきた俳優としての顔、そして知られざる素顔にも迫ります。

また、俳優としても活躍する佐久間さんが「泣く演技ってめっちゃ大変じゃないですか？」と質問する場面も。沢尻さんの俳優としての顔、そしてひとりの人間としての顔など、様々なエピソードを知っていく佐久間さんと澤部さん。沢尻さんは2人の“推し”となるのでしょうか。