◇パ・リーグ 日本ハム0―10ソフトバンク（2026年5月22日 みずほペイペイＤ）

日本ハムのドラフト2位ルーキー、エドポロ・ケイン外野手（22）が22日のソフトバンク戦で1軍初昇格し、いきなり「7番・中堅」でスタメン起用されたが、3打席連続三振に終わった。

「2軍の試合と同じように入れたら良かったけど、お客さんがいっぱい入っての試合は初めてだったので…。そこの気持ちの違いが、結果の違いになってしまった」

2軍では14〜17日に3戦連発をマークするなど、リーグトップタイとなる9本塁打を放ってチャンスをつかんだ。「（1軍は）自分がプレーしたいと思っていた舞台。緊張や不安はない。強く振って当てるというのを意識して頑張ります」。その言葉の通り、積極的にバットを振った。

注目のプロ初打席は、3回だ。左腕・前田純に2球で追い込まれ、低めのチェンジアップにバットが空を切った。5回2死二塁では、3球連続チェンジアップで空振りの3球三振。8回は右サイド・津森の152キロ直球に空振り三振を喫した。

それでも、「第一歩」を確かに踏み出した。1軍合流前に、新庄監督から「そろそろこっち（1軍）に来てもらうと思うから、準備しといて」とのダイレクトメッセージをもらった。心と体の準備を整え、福岡へ乗り込んだ。まずは指揮官にあいさつすると、「そこまで力まなくていい」などと助言された。

結果は残せなかったが球団、ファンから期待されるのは、パワフルな打撃だ。球史をひもとけば、「ミスタープロ野球」の長嶋茂雄さんが4打席連続三振でデビューしたことは伝説となっている。新庄監督も「今までのいい選手でも、最初の試合で3三振をした選手が何人もいる」と言った。ひとつ言えることは、エドポロは三振を恐れなかった。そしてスイングは豪快そのものだった。