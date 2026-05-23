沢尻エリカ、初だしトーク連発 沢尻を支えた“あるファン”の存在を赤裸々告白
俳優の沢尻エリカが、きょう23日放送の日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）に出演する。
【番組カット】美しい姿…！自らを振り返る沢尻エリカ
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン※今回放送は欠席）が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は、プライベートは謎に包まれている沢尻を深掘りする。
沢尻の名が世に大きく知られるきっかけとなったのが、難病と闘う少女を熱演したテレビドラマ『1リットルの涙』（2005年）。さらに、漫画を原作とした映画『ヘルタースケルター』（2012年）では、整形に依存するトップモデル役を怪演し話題を集めるなど、どんな役でも観客の心をつかんでいる。
さらに、沢尻と同い年で今回のテーマに興味があるというハライチ・澤部佑がゲストとして登場。“強いキャラクター”のイメージがある沢尻だが、2人とも実際に会ったことはなく、どんな人物なのか詳しくは知らない。そんな“気になる存在”である俳優・沢尻の魅力を教えてくれるキャラクター“おしつじさん”の1人目は、約20年来の熱狂的なファンだという36歳の音楽大学院生・ナタリーさん。“おしつじさん”の2人目は、プライベートで沢尻と一緒に神社に通う仲だという脳科学者の中野信子氏である。
そして本人・沢尻がスタジオに登場する。佐久間と澤部は一気にテンションアップ。今回のテーマである沢尻本人から赤裸々トークを聞きながら、その魅力を深掘りする。
まずは10代、20代の超多忙を極めた時期の心境を明かす。沢尻は『1リットルの涙』でブレーク後に立て続けに大きな作品に出演。葛藤を抱えながら歩んできた思いを話す。世間で知られるイメージとまた違った沢尻の顔を知った佐久間と澤部。ここから、キャリアを積み重ねてきた沢口としての顔、知られざる素顔に迫る。
これまでの出演作品とおしつじさんの話から、「正統派から個性派まで！変幻自在の実力派俳優」「約20年来のファンが語る！沢尻エリカの知られざる魅力」という2つの推しポイントで“沢尻エリカ”を掘り下げていく。
有名な過去作から、若いころにすでに難しい役どころを演じきっていた沢尻の才能が明らかになる。「泣く演技ってめっちゃ大変じゃないですか？」と、俳優としても活躍する佐久間が“演技の先輩”へ質問する場面も。さらに、「なんでなんで？」と佐久間が驚がくした、初の舞台で起きた“まさかのミス”が明らかになる。
また、ファンでありながら、現在はプライベートでBBQに呼ばれる仲だというナタリーさんから、沢尻の知られざる一面が明らかになる。澤部も「うわ、全部わかってる」とうなる、番組内の企画で見せた素顔とは。
沢尻の俳優としての顔、ひとりの人間としての顔など、さまざまなエピソードを知っていく佐久間と澤部。唯一無二の魅力を持つ沢尻エリカは2人の“推し”となるのだろうか？
【番組カット】美しい姿…！自らを振り返る沢尻エリカ
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン※今回放送は欠席）が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は、プライベートは謎に包まれている沢尻を深掘りする。
さらに、沢尻と同い年で今回のテーマに興味があるというハライチ・澤部佑がゲストとして登場。“強いキャラクター”のイメージがある沢尻だが、2人とも実際に会ったことはなく、どんな人物なのか詳しくは知らない。そんな“気になる存在”である俳優・沢尻の魅力を教えてくれるキャラクター“おしつじさん”の1人目は、約20年来の熱狂的なファンだという36歳の音楽大学院生・ナタリーさん。“おしつじさん”の2人目は、プライベートで沢尻と一緒に神社に通う仲だという脳科学者の中野信子氏である。
そして本人・沢尻がスタジオに登場する。佐久間と澤部は一気にテンションアップ。今回のテーマである沢尻本人から赤裸々トークを聞きながら、その魅力を深掘りする。
まずは10代、20代の超多忙を極めた時期の心境を明かす。沢尻は『1リットルの涙』でブレーク後に立て続けに大きな作品に出演。葛藤を抱えながら歩んできた思いを話す。世間で知られるイメージとまた違った沢尻の顔を知った佐久間と澤部。ここから、キャリアを積み重ねてきた沢口としての顔、知られざる素顔に迫る。
これまでの出演作品とおしつじさんの話から、「正統派から個性派まで！変幻自在の実力派俳優」「約20年来のファンが語る！沢尻エリカの知られざる魅力」という2つの推しポイントで“沢尻エリカ”を掘り下げていく。
有名な過去作から、若いころにすでに難しい役どころを演じきっていた沢尻の才能が明らかになる。「泣く演技ってめっちゃ大変じゃないですか？」と、俳優としても活躍する佐久間が“演技の先輩”へ質問する場面も。さらに、「なんでなんで？」と佐久間が驚がくした、初の舞台で起きた“まさかのミス”が明らかになる。
また、ファンでありながら、現在はプライベートでBBQに呼ばれる仲だというナタリーさんから、沢尻の知られざる一面が明らかになる。澤部も「うわ、全部わかってる」とうなる、番組内の企画で見せた素顔とは。
沢尻の俳優としての顔、ひとりの人間としての顔など、さまざまなエピソードを知っていく佐久間と澤部。唯一無二の魅力を持つ沢尻エリカは2人の“推し”となるのだろうか？