北乃きい、板尾創路の“娘”として『月夜行路』出演 「『自分がこれを演じるんだ！』とワクワク」【コメントあり】
俳優の北乃きいが、波瑠と麻生久美子がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『月夜行路―答えは名作の中に―』（毎週水曜 後10：00）第9話にゲスト出演することが発表された。北乃は、主人公・野宮ルナ（波瑠）の文芸仲間だった女性の娘・高坂菜名子を演じ、女性の再婚した夫・園部啓介を、板尾創路が演じる。
【場面写真】涼子の学生時代の恋人・カズト（作間龍斗）
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子（麻生）と、文学を愛する銀座のミックスバーのママ・ルナという、対照的な2人が主人公となる。文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリー。
北乃が演じる菜名子は、ルナの文芸仲間だった富士子の娘。病気で亡くなった富士子には、菜名子含め3人の子どもがいるが、板尾演じる啓介が来るまでは菜名子1人で富士子の介護をしていた。
北乃は出演について、「『自分がこれを演じるんだ！』とワクワクしましたし、撮影をとても楽しみにしていました。第9話は、本当に次から次へといろいろなことが巻き起こって、全く予想ができない展開になります。ぜひ楽しみにしていてください！」と期待のコメントを寄せた。
■北乃きい コメント
台本が面白く、気づいたら話に没入していました。「自分がこれを演じるんだ！」とワクワクしましたし、撮影をとても楽しみにしていました。第9話は、本当に次から次へといろいろなことが巻き起こって、全く予想ができない展開になります。家族の話でもあり、兄弟の話でもあるので、視聴者の方がお母さまでしたらお母さま目線で見られますし、子どもなら子ども目線でも見られると思います。皆さんが共感できるような物語になっていますので、ぜひ楽しみにしていてください！
【場面写真】涼子の学生時代の恋人・カズト（作間龍斗）
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子（麻生）と、文学を愛する銀座のミックスバーのママ・ルナという、対照的な2人が主人公となる。文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリー。
北乃は出演について、「『自分がこれを演じるんだ！』とワクワクしましたし、撮影をとても楽しみにしていました。第9話は、本当に次から次へといろいろなことが巻き起こって、全く予想ができない展開になります。ぜひ楽しみにしていてください！」と期待のコメントを寄せた。
■北乃きい コメント
台本が面白く、気づいたら話に没入していました。「自分がこれを演じるんだ！」とワクワクしましたし、撮影をとても楽しみにしていました。第9話は、本当に次から次へといろいろなことが巻き起こって、全く予想ができない展開になります。家族の話でもあり、兄弟の話でもあるので、視聴者の方がお母さまでしたらお母さま目線で見られますし、子どもなら子ども目線でも見られると思います。皆さんが共感できるような物語になっていますので、ぜひ楽しみにしていてください！