KEY TO LIT、初の冠ラジオ『KEY TO LIT key to listen』5・30生放送 猪狩蒼弥「一生懸命喋ります！」
5人組グループ・KEY TO LITが、30日午後6時から放送されるニッポン放送の特別番組『KEY TO LIT key to listen』（読み：キテレツ キテリス）でパーソナリティーを務めることが決定した。今回がグループとして初の冠ラジオ番組となり、午後8時まで生放送で届ける。
【写真】爽やか…ブルー基調のファッションで登場するKEY TO LIT
昨年11月には、メンバーの猪狩蒼弥がニッポン放送で初の冠ソロラジオ『猪狩蒼弥 I GOT IT.』を担当し、話題となった。今回、待望のグループ初の冠ラジオ特別番組となる。
番組では、「今回の特番決定にメンバー全員が驚いた」ことから、「ビックリグランプリ！」と題して、KEY TO LITメンバーが、それぞれ「面白かった話」や「びっくりした話」を披露し、エピソード隊長を決める。また、リスナーからも「面白かった話」や「びっくりした話」のエピソードを募集する。
そのほか、「キテレ通」と題し、「KEY TO LITって○○そう」というリスナーイメージ調査を行う。
■メンバーコメント：猪狩蒼弥
皆さまこんにちは。KEY TO LITを代表しまして意気込みを伝えさせていただく猪狩蒼弥です。
KEY TO LITと書いて、これをキテレツと読みます。どうぞよろしくお願いします。
KEY TO LITは結成してまだ1年少ししか経っていない新米グループなのですが、こんなにも早くメンバー5人で出演できることがとても光栄です。
僕らが出せる力を振り絞って、絶対に面白い生放送になるよう一生懸命喋ります！
【写真】爽やか…ブルー基調のファッションで登場するKEY TO LIT
昨年11月には、メンバーの猪狩蒼弥がニッポン放送で初の冠ソロラジオ『猪狩蒼弥 I GOT IT.』を担当し、話題となった。今回、待望のグループ初の冠ラジオ特別番組となる。
そのほか、「キテレ通」と題し、「KEY TO LITって○○そう」というリスナーイメージ調査を行う。
■メンバーコメント：猪狩蒼弥
皆さまこんにちは。KEY TO LITを代表しまして意気込みを伝えさせていただく猪狩蒼弥です。
KEY TO LITと書いて、これをキテレツと読みます。どうぞよろしくお願いします。
KEY TO LITは結成してまだ1年少ししか経っていない新米グループなのですが、こんなにも早くメンバー5人で出演できることがとても光栄です。
僕らが出せる力を振り絞って、絶対に面白い生放送になるよう一生懸命喋ります！