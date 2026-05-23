還暦を迎えた元アイドル、現在は5歳の孫を持つ“じぃじ”に 子どもたちは世界各地で活躍
タレントの薬丸裕英が、25日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
薬丸裕英 ＝テレビ朝日提供
今年2月に60歳の節目を迎えた薬丸。10代の頃から知る黒柳を前に、還暦を迎えた心境や「人生の第二のスタート」への意気込みを語る。
誕生日当日には、家族がサプライズでお祝いをしてくれたそうで、ハワイやヨーロッパなど世界各地に散らばる5人の子どもたちが父のために極秘帰国。さらに総勢50名が駆けつけた盛大なパーティーと、その後初めて家族全員で出かけた旅行についても明かす。
また、現在は5歳になる孫に嫌われたくない一心でリクエストに全力で応える激甘な“じいじ”だそうで、孫と一緒に遊ぶため、かつて自分の子どもたちが使っていたおもちゃを引っ張り出しているという。孫を追いかける体力を維持するための健康習慣など、家族愛に満ちた等身大の素顔に迫る。
薬丸裕英 ＝テレビ朝日提供
今年2月に60歳の節目を迎えた薬丸。10代の頃から知る黒柳を前に、還暦を迎えた心境や「人生の第二のスタート」への意気込みを語る。
誕生日当日には、家族がサプライズでお祝いをしてくれたそうで、ハワイやヨーロッパなど世界各地に散らばる5人の子どもたちが父のために極秘帰国。さらに総勢50名が駆けつけた盛大なパーティーと、その後初めて家族全員で出かけた旅行についても明かす。
また、現在は5歳になる孫に嫌われたくない一心でリクエストに全力で応える激甘な“じいじ”だそうで、孫と一緒に遊ぶため、かつて自分の子どもたちが使っていたおもちゃを引っ張り出しているという。孫を追いかける体力を維持するための健康習慣など、家族愛に満ちた等身大の素顔に迫る。