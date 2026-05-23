「なんか重たい」→ 今っぽくアプデ！【40・50代】が即こなれる「抜け感ボブ」

定番のボブスタイルも、まとまり感を意識しすぎるとどこか重く見えてしまうことも。大人世代が今っぽくアップデートするなら、空気を含んだような軽やかなカットや、光を味方につけるカラーリングを取り入れるのがオススメ。今回は、大人がマネしやすい抜け感のあるボブスタイルをご紹介します。

艶感バツグンのショートボブ

ナチュラルブラウンをベースに、ふんわりと丸みを持たせたショートボブです。根本を中心にベージュ系の繊細なハイライトを忍ばせることで、大人女性が抱える白髪悩みも自然に解消へと導いてくれそう。キレイなクシ跡と艶感、すっきりとした首元の効果で、大人の品格を保ちつつ軽やかな印象に仕上がっています。

ニュアンスウェーブのミニボブ

柔らかなニュアンスウェーブが、優しげな表情を引き出すミニボブです。耳掛けにより、顔まわりをすっきり明るく魅せることができそう。外ハネで抜け感もプラスされています。耳掛け、くびれ、外ハネを組み合わせて全体のシルエットを整えているので、クセを活かしながらオシャレを楽しめそうです。

ライン感と軽さを両立したレイヤーボブ

裾にプツッとした切りっぱなしのラインを残しつつ、レイヤーカットでトップに毛束感を添えたボブ。まとまりの良いストレートタッチを維持しながら、レイヤーによって重たさを感じさせない軽やかな印象を実現しています。柔らかなベージュカラーが切りっぱなしのエッジの強さを調和し、バランスの良いスタイルにに仕上がりました。

メリハリで魅せる、まろやかブラウンのプチウルフ

まろやかなブラウンが肌になじむ、シルエットにメリハリを効かせたプチウルフボブです。トップをナチュラルに内側へ入れ、ベースを外ハネに整えることで、理想的なくびれが生まれています。ボブのおさまりの良さはそのままに、ウルフ特有の遊び心が加わることで大人らしく垢抜けそうです。

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writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。