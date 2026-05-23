世帯年収1300万円で犬に月5万円、食費12万円　それでも「つつましい」と語る女性の生活

世帯年収が1000万円を超えると、日々の暮らしにどのような変化が生まれるのだろうか。

投稿を寄せた茨城県の50代女性（企画・管理職）は、夫と合わせて世帯年収1300万円。地方都市で3600万円の一戸建てを購入し、夫婦と小型犬1匹で暮らしている。

「週末は庭の手入れや買い物、犬とイベントへ出かけたりと、全く派手なことはなく、 わりとつつましい休日を過ごしている」

と語るが、その消費の内訳を見るとかなり余裕があることがわかる。（文：篠原みつき）

犬の維持費は月5万円、食費は月12万円

小型犬の飼育や日々の食生活について、女性はこう明かす。

「小型犬１匹を40万ほどで購入／飼い、月々の餌代、サロン代、保険料、ワクチン・注射など併せて月4万5000円〜5万円費用がかかります。 食費は月10万〜12万円で、食材は基本パルシステムとオイシックスで揃え（原料が明確、添加物低食材を選択のため）たまに足りないものをスーパーで購入します」

犬に月5万円かけ、食費も夫婦2人で月10万円超えとなると、食の安全性へのこだわりの強さもうかがえる。車は「ドイツ車1台 700万、国産車1台 400万」を所有しているという。服飾費も特に抑えることなく消費しているようだ。

「ファッションは好きなブランドで購入することが多く、夫婦ともに欲しい時に、毎シーズン購入します。 月間換算だと、夫婦で5万円くらい」

電化製品は「破損してから買い替えたことはなく」

さらに女性は、「割と常に快適さを追求しています」と語る通り、家の中の設備投資は相当なものだ。

「庭用ロボット芝刈機、約50万。庭用 外国製物置（土間工事込み）55万。屋内 家具はすべて木製、革製好みの家具、約160万」

家電に至っては、ロボット掃除機2台（約45万）、ダイソン掃除機3台（約20万）をはじめ、「4年で入替 大型テレビ 2台（60万）」、ガス台＆換気扇（55万）、洗濯機（36万）、他にも調理家電や加湿器、空気清浄機など有名メーカーの最新設備がずらりと並ぶ。

「家具家電製品はコスパより品質や最新に拘り購入しているため、購入サイクルは長くても5.6年で、基本的には破損してから買い替えたことはなく、現在所有している家電製品はすべて5年以内の物が多いです」

壊れる前に全家電を最新モデルに買い替える財力がある時点で、「つつましい生活」とはほど遠い印象だ。