モータースポーツの歴史を語る上で、鮮やかなブルーのパッケージに力強いロゴが刻まれた「ELF（エルフ）」の存在を欠かすことはできない。フランスが生んだこのプレミアム潤滑油ブランドは、常にレースの過酷な現場を「実験室」とし、究極の性能を追求し続けてきた。

ここではELFブランドの誕生から、モータースポーツの最高峰であるF1での活躍、そして日本モータースポーツ界のレジェンド・中嶋悟氏とELFが歩んできた歴史を踏まえて、我々が日常的に手にする市販車用オイルに注ぎ込まれた技術の結晶について、深く語っていく。

挑戦の始まり：国営企業として誕生した「ELF」の使命

ELFの歴史は、1966年にフランス政府の主導によって、複数の石油会社が統合されて誕生したことに始まる。象徴的な出来事は1967年4月27日から28日にかけての夜に起きた。フランス全土にある4,500以上のガソリンスタンドが、一夜にして突如として赤・白・青の「ELF」ブランドへと一斉に塗り替えられたのである。

この大胆なデビューは、単なるブランドの刷新ではなかった。フランスの威信をかけ、エネルギー分野における独立と、技術大国としてのプレゼンスを世界に示すという強い使命感が込められていた。そして、その技術力を証明するための舞台として選ばれたのが、モータースポーツの頂点・F1である。

開発の最前線：F1史に刻まれた「王座独占」の系譜

ELFの名を世界に轟かせたのは、1960年代後半から本格化したF1（フォーミュラ1）への挑戦である。当時のレースシーンにおいて、オイルは単なる潤滑油ではなく、エンジンの限界性能を引き出すための「液体のパーツ」としての役割が求められていた。

本格参戦2年目のマトラで初タイトル。その勢いはティレルでも

ジャッキー・スチュワート＆マトラ・フォード(1969年)

ELFはマトラ・チームと提携し、1969年にはジャッキー・スチュワートとともに、フランスのコンストラクターとして初となるF1ワールドチャンピオンを獲得するという快挙を成し遂げる。その後、ケン・ティレル率いるティレル・チームとの伝説的なパートナーシップを通じて、数多くの勝利と2回のタイトルを積み重ねたことは有名だが、ELFの快進撃はそこにとどまらなかった。

ジャッキー・スチュワート＆ティレル・フォード(1973年)

1990～2000年代はルノー・エンジンとの“黄金時代”へ

ナイジェル・マンセル＆ウイリアムズ・ルノー(1992年)

1990年代に入ると、最強を誇ったルノー・エンジンとの蜜月関係により、ELFのロゴは常に表彰台の真ん中にあった。1992年のナイジェル・マンセル、1993年のアラン・プロスト（いずれもウイリアムズ）による戴冠を支え、さらに1994年から1995年には、ミハエル・シューマッハ（ベネトン）とともに連覇を達成。1996年のデイモン・ヒル（ウイリアムズ）によるタイトル獲得まで、まさに「ELFなきところに王者なし」と言わしめる黄金時代を築き上げた。

ミハエル・シューマッハ＆ベネトン・フォード(1994年)

その情熱は2000年代にも受け継がれ、2005年と2006年にはフェルナンド・アロンソ（ルノー）が2年連続でワールドチャンピオンを獲得。半世紀以上にわたり、時代を象徴する偉大なチャンピオンたちの足元には、常にELFの技術が存在していたのである。

フェルナンド・アロンソ＆ルノー(2005年)

日本での共鳴：中嶋悟氏とELFの揺るぎない信頼

1987年に日本人初のフルタイムF1ドライバーとして、ロータス・ホンダからデビューした中嶋悟氏。

ELFのモータースポーツ哲学は、遠く離れた日本の地でも大きな実を結んだ。その象徴が、日本人初のフルタイムF1ドライバーである中嶋悟氏との長い歩みである。

ロータス時代から続く歴史的な絆

1987年、ロータス99Tを駆る中嶋悟氏。ノーズにはホンダとともに「ELF」のロゴが。

中嶋氏とELFの深い縁を語る上で欠かせないのが、1987年のF1デビュー当時である。中嶋氏が名門キャメル・チーム・ロータス・ホンダから参戦した際、マシンのノーズとリアウイングには誇らしげに「ELF」のロゴが刻まれていた。アイルトン・セナをチームメイトに、ホンダが誇る強力なV6ターボエンジンの性能を極限まで引き出していたのは、他でもないELFの潤滑油と燃料の技術であった。

1987年の開幕戦・ブラジルグランプリにて。アイルトン・セナ、ロータスのクルーとともに。

中嶋氏のF1キャリアの黎明期を支えたのがELFであり、この時期に培われた信頼関係が、現在のナカジマレーシングへと続く強固なパートナーシップの礎となっている。

2026年シーズン開幕～酷暑の岡山で見せた真価

2026年のスーパーGT開幕戦での中嶋悟氏。チームオーナーとしてだけでなく、総監督としても常に現場に立つ。

2026年のスーパーGT開幕戦においても、この長期にわたるパートナーシップが改めて紹介された。中嶋氏は、長年ナカジマレーシングを支えてきたELFの継続的なサポートに対し、深い感謝の意を表明している。

2026年仕様のモデューロ・ナカジマレーシング・プレリュードGT。

この開幕戦は、4月とは思えないほどの異例な気温の下で行われた。マシンにとってもドライバーにとっても過酷極まるコンディションの中、ナカジマレーシングのマシンに注入されたELFのオイルは、レースウィークを通して安定した性能を発揮し続けた。その信頼性はチーム内のみならず、他チームの関係者からも高く評価されるほどであった。

ナカジマレーシングは、日本の4輪レースの最高峰・スーパーフォーミュラにも参戦。

勝利の滴をあなたの愛車へ：レース技術のフィードバック

ELFがレースに情熱を注ぐ最大の理由は、そこで得られた知見を、一般のドライバーが使用する市販車用オイルへ還元することにある。サーキットの極限状態で耐え抜いたオイルは、ELF独自の技術で支えられており、そのノウハウは、そのまま市販製品の品質へと直結している。

EVOLUTION FULL-TECH LLX 5W-30

欧州車メーカーの最新認証を取得した、環境性能に優れる全化学合成エンジンオイル。Low SAPS技術により成分を最適化し、排気ガス浄化システムの長寿命化と有害物質の低減を実現する。優れた清浄性能でエンジン内部をクリーンに保ち、最高レベルの摩耗防止性能によってエンジンの耐久性向上と省燃費を両立してくれる。 【国際規格】

SAE 5W-30

API SP

ACEA C3

【認証規格】

BMW LL 04

MB 229.51

MB229.52

MB 229.31

VW 504.00

VW 507.00

PORSCHE C30

EVOLUTION 900 FT 5W-40

欧州自動車メーカーの認証規格を取得し、輸入車から国産車まで、NA・過給機付を問わず幅広く対応。優れた摩耗防止剤によりエンジン保護性能を向上させると同時に、高温下など過酷な状況下でも各パーツの摩耗を軽減し、エンジンの長寿命化にも貢献。高い耐久性と信頼性を備えた、エンジンの性能を維持するのに最適なオイルである。 【国際規格】

ACEA A3/B4

API SP

【認証規格】

BMW LL-01

MB 226.5

MB229.5

PORSCHE A40

PSA B71 2296

RN0700、RN0710

VW502.00

VW505.00

HTX コレクション 20W-50

最新技術だけでなく、伝統への敬意も忘れていないのがELFのユニークな点である。往年の名車たちのために専用設計されたエンジンオイルである。当時のエンジンのシール材や金属特性に配慮しつつ、現代の高度な精製技術で酸化防止性能を高めている。1950～70年代のクラシック車を愛用するオーナーにとっても、最適な保護性能を提供する。 【国際規格】

API CF

API SL

結びに：モータースポーツは、終わりのない旅

ELFの歴史は、常識への挑戦と、パートナーとの信頼関係の積み重ねであった。中嶋悟氏とエルフブランドを取り扱うトタルエナジーズ・ルブリカンツ・ジャパンのシルヴァン・シャイユー社長が並ぶ姿は、日本のモータースポーツの過去、現在、そして未来を繋ぐ象徴といえる。

2026年スーパーGT開幕戦にて、トタルエナジーズ・ルブリカンツ・ジャパンのシルヴァン・シャイユー社長(左)とともに。

街中で愛車のエンジンを始動させる時、その内部を巡るオイルには、かつてロータスと共に駆け抜けた、そして現在のナカジマレーシングが戦い抜いた「勝利の遺伝子」が息づいている。

「THE LEGEND GOES ON」--。 ELFの伝説は、これからもサーキットで、そしてユーザーの愛車のエンジンの中で、力強く走り続ける。

（編集協力：トタルエナジーズ・ルブリカンツ・ジャパン株式会社）