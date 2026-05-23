「数万円入りの財布を紛失」→翌日戻る　さらに“落としたことに気づかなかった”ケースも

財布を落としたと気づいた時の血の気が引くような絶望感は、できれば一生味わいたくないものだ。

投稿を寄せた神奈川県の50代男性（保険代理店事務／年収500万円）は、ただでさえ不調が重なっていたタイミングで財布を紛失してしまったという。（文：篠原みつき）

「数万円とカードの入った財布をなくし絶望しました」

「忙しいうえに何をやってもうまく行かない時期に数万円とカードの入った財布をなくし絶望しました」

現金だけでなくカードまで入っていたとなれば、悪用されるリスクや再発行の手間を考えて目の前が真っ暗になる。だが、事態は翌日に急展開を迎える。

「翌日警察署から電話があり被害無く財布が戻り、人の親切さを知り感動しました」

不調が続いた時期での幸運に、感激もひとしおだったろう。

「落としたこと自体、知らなくて」

一方で、そもそも財布を落としたことにすら気づいていなかったというのは、宮城県の50代男性（医療・福祉・介護）だ。

「近所のコンビニで財布落としたらしく、落としたこと自体、知らなくて」

「夜になったら警察から電話が来て警察に財布を取りに行ったことがあります。財布には当時2000円ぐらい入ってました」

中身が2000円とはいえ、警察からの電話で初めて紛失を把握したときの驚きは想像に難くない。男性は財布を受け取った後、拾い主に対してちょっとしたお礼をしたようだ。

「拾ってくれた人はコンビニの上に住むアパートの人だったので、コンビニでおかし買ってありがとうとお菓子置いてきました」

いずれのケースも無事に持ち主に返ってきたようで何よりだ。

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