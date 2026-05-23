Åìµþ£Ó£ÇÃÝÆâÉ¢Ê¿¡¡º£µ¨°úÂà¤Î³À±Ê¿¿Ç·²ð¤ËÊû¤²¤ë¥ê¡¼¥°¥ï¥ó½é£Ö¡ÖËÍ¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¡Ä£²£³Æü¡¢£Â£ÒÅìµþÀï
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¡¦£Î£Ô£Ô¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡Ê£Ð£Ï¡Ë¤Ï£²£³Æü¡¢Åìµþ¡¦ÃáÉãµÜ¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë½à¡¹·è¾¡¤ÎÅìµþ£Ó£Ç¡½£Â£ÒÅìµþÀï¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡££µµ¨Ï¢Â³¤Ç£Ð£Ï¤Ë¿Ê¤ß¡¢¥ê¡¼¥°¥ï¥ó½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹Åìµþ£Ó£Ç¡£º£µ¨¿·¤¿¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥×¥í¥Ã¥×ÃÝÆâÉ¢Ê¿¡Ê£²£¸¡Ë¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤ÆÉé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Î°ìÈ¯¾¡Éé¤ËÎ×¤à¡£¡Ö²¸ÊÖ¤·¡×¤òÀÀ¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë°ú¤Æþ¤ì¤¿¥×¥í¥Ã¥×¡¢³À±Ê¿¿Ç·²ð¤À¡£¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÀèÇÚ¤Î»×¤¤¤ò·Ñ¤°³Ð¸ç¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡¥×¥í¥Ã¥×ÃÝÆâ¤Ï¡¢ÇØÉé¤¦ÇØÈÖ¹æ¡Ö£³¡×¤ËÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤ò»ý¤Ä¡£¡Ö¡Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¡ËÍ¥½¨¤Ê£³ÈÖ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ëÃæ¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¥«¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÍè¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¬°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ÇËÍ¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤Ìõ¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¡£¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¥×¥í¥Ã¥×³À±Ê¤Ï£±£°Æü¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡£ÃÝÆâ¤Ï¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿£²£±Æü¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÅÇ¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨½ªÎ»¸å¤Ë¡¢£µµ¨²á¤´¤·¤¿±º°Â¤òÂàÃÄ¡£³¤³°Ä©Àï¤ò»Ö¤·¤¿¤¬Æñ¹Ò¤·¡¢£··î¤ËÅìµþ£Ó£Ç¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£À¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤¬³À±Ê¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë£³ÈÖ¤Ï¡Ö¶¥Áè¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¶¯¤¯¤¹¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¿¤ÓÀ¹¤ê¤Î£²£·ºÐ¡ÊÅö»þ¡Ë¤ò´«Í¶¤·¤¿¡£¸½ÌòÆüËÜÂåÉ½¤¬²ÃÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«¿È¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ï´í¤¦¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥µ¥ó¥´¥ê¥¢¥¹¤â¡¢Í¥¾¡¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¡£Åìµþ£Ó£Ç¤¬ºÇ¸å¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°»þÂå¤Î£²£°£±£¸Ç¯¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤Î´¿´î¤òÃÎ¤ë£³£³ºÐ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ò»×¤¤¹ÔÆ°¤·¤¿¡£
¡¡ÃÝÆâ¤Ïº£µ¨¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÁ´£±£¸Àá¤Ë½Ð¾ì¡£³À±Ê¤Ï£±»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢½à¡¹·è¾¡¤â¥Î¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Îý½¬¸ø³«Æü¤Î¼ÂÀï·Á¼°¡£ËÜÈÖ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¶¯ÅÙ¤Ç¡¢¥Î¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¶ì¤·¤á¤¿¡£¥é¥°¥Ó¡¼¤Ï¡¢ÅÐÏ¿³°¤ÎÁª¼ê¤¬Áê¼êÌò¤òÌ³¤á¤ÆÂÎ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡££±¿Í£±¿Í¤Î°Õ¼±¤È½àÈ÷¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¡¢ÅöÆü¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë½Ð¤ë£²£³¿Í¤Î·ë²Ì¤Ë¡¢Ä¾·ë¤¹¤ë¡£¡ÖËè½µ¡¢¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥«¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¤òÃæ¿´¤Ë¡ÊÈÓÌî¡Ë¹¸»Ê¤µ¤ó¤â¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¡£»î¹ç¤è¤ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÝÆâ¡£¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤¬¡¢¼«Á³¤È¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹¡£¾®Ìî¹¸À¬¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÊ¸²½¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡¤³¤Î£±Ç¯¡¢Æ±¤¸¡Ö£³ÈÖ¡×¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÇ®¤ò´Ö¶á¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥«¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¤Ï¤è¤¯¡Ø¸«¤¨¤Ê¤¤ÎÏ¡Ù¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÉÔµ¤Ì£¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤±¤É¡¢ËÍ¡¢¤¢¤Î¿Í¤Î¤½¤¦¤¤¤¦½ë¶ì¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¯¡¢¹¥¤¤Ç¡×¡£¾¡Éé½ê¤Ç¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤¬¡¢Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¯¡£Í¥¾¡¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤½¤Î¡É¸«¤¨¤Ê¤¤ÎÏ¡É¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÝÆâ¤Ï²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î¥Á¡¼¥àºî¤ê¡£¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ê¤é¡Ö£±¿Í¤À¤±¤Ö¤ÁÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¤¢¤ë¡£¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡×¡ÊÃÝÆâ¡Ë¤È¤¿¤á¤é¤ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¥ª¥Õ¤Î»þ¤Ï°ìÀ¸¡¢¥¤¥¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£¸ÀÍÕ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢ÇØÃæ¤ÇËÍ¤Ï³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤¬Æ´¤ì¤¿¡¢²«¿§¤Î£³ÈÖ¡£¤¢¤Î¿Í¤Î£³ÈÖ¤òÀµ¼°¤Ë·Ñ¾µ¤Ç¤¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Í¥¾¡¤·¤¿»þ¡×¤È¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÈÄºÅÀ¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£
¡¡Åìµþ£Ó£Ç¤È¤Ïº£µ¨¡¢£²Àï£²¾¡¡£¾¡¤Æ¤Ð£²µ¨¤Ö¤ê¤Ë£´¶¯¤Ø¿Ê¤à¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£Ó£ÈÎ®Âç¡¢£Ã£Ô£ÂÃæÂ¼Î¼ÅÚ¤¬Æ±¤¸¤¯¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡£¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°»þÂå¡¢Í¥¾¡£µÅÙ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡Ö¾ï¾¡·³ÃÄ¡×¤ÎÉü¸¢¤Ç¡¢²ÖÆ»¤òºî¤ë¡£¡Ö¡Ê³À±Ê¤¬¡Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÇ¸å¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢³ð¤¨¤é¤ì¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²¸ÊÖ¤·¡×¡£¥¹¥¯¥é¥à¤Ç¾¡¤Ã¤¿¸å¤ÎÍº¶«¤Ó¤Ï³À±Ê¤Î¡ÉÂåÌ¾»ì¡É¡£´¿´î¤ÎÍº¶«¤Ó¤ò¡¢²¸¿Í¤ËÆÏ¤±¤ë¡£¡ÊÂçÃ«¡¡æÆÂÀ¡Ë
¢¡ÃÝÆâ¡¡É¢Ê¿¡Ê¤¿¤±¤¦¤Á¡¦¤·¤ç¤¦¤Ø¤¤¡Ë£±£¹£¹£·Ç¯£±£²·î£¹ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡££²£¸ºÐ¡£µÜºê¸©½Ð¿È¡£¾®³Ø£µÇ¯¤Ç¶¥µ»¤ò»Ï¤á¡¢µÜºê¹©¹â¡¢¶å½£¶¦Î©Âç¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£°£²£°Ç¯¤ËNTT¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥º¥¢¡¼¥¯¥¹Åìµþ¥Ù¥¤±º°Â¡Ê¸½±º°Â¡ËÆþ¤ê¡£º£µ¨¡¢Åìµþ£Ó£Ç¤Ë¥×¥ì¡¼¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¤¿¡£ÆÍÇËÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¡££²£°£²£²Ç¯£¶·î¤Î¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó£Ä¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Î¥¦¥ë¥°¥¢¥¤Àï¤ÇÂåÉ½½é¥¥ã¥Ã¥×¡££±£¸£³¥»¥ó¥Á¡¢£±£±£µ¥¥í¡£
¢¡³À±Ê¡¡¿¿Ç·²ð¡Ê¤«¤¤Ê¤¬¡¦¤·¤ó¤Î¤¹¤±¡Ë£±£¹£¹£±Ç¯£±£²·î£±£¹Æü¡¢º´²ì¸©À¸¤Þ¤ì¡££³£´ºÐ¡£ÍÄÃÕ±à¤Î»þ¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤ë¡£ÅìÊ¡²¬¹â£²Ç¯»þ¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ËÈ¾Ç¯Î±³Ø¡£ÁáÂç¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë¡££²£°£±£´Ç¯¤Ë¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ê¸½Åìµþ£Ó£Ç¡Ë²ÃÆþ¤·¡¢Æ±Ç¯¤Î¥°¥ë¥¸¥¢ÂåÉ½Àï¤Ç½é¥¥ã¥Ã¥×¡££²£°£±£µÇ¯£×ÇÕ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¡£ÂåÉ½ÄÌ»»£±£²»î¹ç¡££±£¸£°¥»¥ó¥Á¡¢£±£±£´¥¥í¡£
¢¡Åìµþ£Ó£Ç¤Îº£µ¨À®ÀÓ
¡£²£¹¡½£±£µ£Â£ÒÅìµþ
¢£´£³¡½£²£µ¥È¥è¥¿
££²£°¡½£·£¹Åìµþ¥Ù¥¤
¤£²£°¡½£²£²¿À¸Í
¥£³£°¡½£±£µ»°½Å
¦£³£°¡½£³£±ºë¶Ì
¨£´£±¡½£±£¹±º°Â
©£µ£´¡½£²£²²£ÉÍ
ª£µ£·¡½£²£´ÀÅ²¬
§£±£µ¡½£³£´ÁêÌÏ¸¶
«£¶£°¡½£²£±£Â£ÌÅìµþ
¬£³£²¡½£³£µÁêÌÏ¸¶
£³£´¡½£³£¶ºë¶Ì
®£±£·¡½£²£´»°½Å
¯£²£²¡½£²£·Åìµþ¥Ù¥¤
°£²£¸¡½£´£¹¿À¸Í
±£µ£´¡½£³£¸¥È¥è¥¿
²£³£¹¡½£²£²£Â£ÒÅìµþ
£¹¾¡£¹ÇÔ¡Ê£´°Ì¡Ë