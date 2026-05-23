ドジャース、MLB他球団を“意気消沈”させるか　メジャー最強左腕を「獲得しにいかない手はない」米メディア

ドジャースはスクバルを夏のトレードで獲得するのか(C)Getty Images

ドジャースが米東部時間8月3日のトレード期限に向けて、先発投手の補強に乗り出すという。

米メディア『The Sporting News』は、米スポーツ専門メディア『Bleacher Report』のザカリー・D・ライマー記者の報道に触れ「ドジャースが新たな先発投手の獲得に向けてトレードを仕掛けると予想している。しかも、ただの先発投手ではない。タイガースのエースであり、2度のサイ・ヤング賞に輝いているタリク・スクバルだ」と伝えた。

【写真】翔平の背中が…浮かび上がる 本塁打直後の幻想的なショットをチェック

ドジャースの他に、ヤンキース、ブレーブスも候補に挙げられるというが「もしドジャースが本当にこれほど大規模な動きに出れば、メジャーリーグの他の球団を大いに意気消沈させることは間違いない」と指摘している。

同メディアは、ドジャースは現在ナ・リーグ西地区の首位に立っているが「先発ローテーションには明らかな懸念材料がいくつかある」とし、ブレーク・スネル、タイラー・グラスノーがケガで離脱している中「エメ・シーハンは防御率4.93、ロウキ・ササキは防御率5.09と苦戦している。さらに、ジャスティン・ロブレスキがこのエリート級の成績を年間通して維持できるかについては、慎重に見極める必要がある」と見解を示している。