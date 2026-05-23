モデルの林ゆめ（30）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。「今回の北海道の思い出」と題して投稿した。

「エスコン行って札幌で親友とたくさん飲みましたっ また来月」とつづり、プロ野球・北海道日本ハムファイターズのキツネつけ耳カチューシャをつけ、生ビールも満喫。さらにオフホワイトのパーカ姿で顔より大きな特大ジョッキでアルコールを楽しむショットも公開した。

また、別の投稿では「えまと昼飲み」とし、グラビア仲間の伊藤愛真（28）と渋谷で飲んだツーショットをアップ。「ホッピーって酔うよね 10杯飲んだ！ 久しぶりのえまとのサシ飲み楽しすぎたな 次はどこ行こっ」と記し、顔を赤らめた姿も添えた。

ファンやフォロワーからも「可愛いっ」「可愛い過ぎる〜」「ジョッキが大きいのかな？お顔が小さいのかな？」「昼飲みいいねぇ」「女神」「そのままファイターズガールいける」などのコメントが寄せられている。

林は北海道富良野市出身。16年に上京。IT企業のOL時代にスカウトされ、17年10月にグラビアデビュー。18年にレースクイーンの活動開始。「日本レースクイーン大賞2018」で新人グランプリ受賞。「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー18−19」受賞。Netflix「テラスハウスTOKYO2019−2020」に「吉田夢」名義で出演。21年には写真集「ゆめみごごち」発売。同年に地元の「ふらの観光親善大使」就任。22年には「林ゆめの のんびりネコらいふ」で漫画原作者デビュー。19〜21年に「世界で最も美しい顔100人」に3年連続ノミネート。25年9月には「和牛焼肉 にくだらけ富良野」をオープン。今年1月、2nd写真集「ゆめのゆめ。」発売。デジタル写真集「目醒メ」も発売。バストはFカップ。ウエスト53センチで「新世代のくびれ女王」と称される。AMEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」に出演。趣味はボクシング。身長168センチ。