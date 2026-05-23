◇パ・リーグ ロッテ2―1楽天（2026年5月22日 楽天モバイル）

1点リードの7回1死三塁。ロッテ・小島は代打・入江を二飛、平良を捕邪飛に打ち取って吠えた。最大のピンチを気迫の投球でしのぎ、7回4安打1失点で今季5先発目で初白星。昨年9月14日の楽天戦から続いた自身の連敗を7で止めた。

「僕の気持ちはずっと熱かったので。寒い中応援してくださりありがとうございます」

気温9度と冷え込んだ敵地でも声援を送り続けてくれたファンに感謝した。昨年まで3年連続開幕投手を務め、5年連続で規定投球回をクリア。今季就任したサブロー新監督もキーマンとして名を挙げていたが、開幕から2戦2敗。2軍再調整を経て1軍復帰した4日のオリックス戦では7回3失点（自責点1）と好投したが、勝ちには恵まれなかった。

この日も初回、2回と走者を背負い、3回には佐藤に一時同点のソロを被弾。だが自軍の攻撃中にノートを見返して「良かったころの引き出し」から修正した。103球を投げ、リードを守り抜いた。「序盤、四球が2つ続いたりして嫌やなと思ったんですけど、中盤は落ち着いて良いピッチングしてくれた」とサブロー監督。左腕エースが復調し、2連勝で借金4。残り99試合、巻き返しへの時間はたっぷりとある。（大内 辰祐）