ダウ平均は続伸 和平合意への期待やＡＩを巡る根強い熱狂を背景に買い続く＝米国株概況
NY株式22日（NY時間16:21）（日本時間05:21）
ダウ平均 50579.70（+294.04 +0.58%）
S＆P500 7473.47（+27.75 +0.37%）
ナスダック 26343.97（+50.87 +0.19%）
CME日経平均先物 63360（大証終比：+20 +0.03%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続伸。米国とイランが和平合意に近づいているとの期待や、ＡＩを巡る根強い熱狂を背景に買いが続いている。米株式市場は、エネルギー供給の深刻な混乱がインフレを加速させるとの懸念を振り払い、連休を控えた週末をポジティブなムードで終えた。
イランと米国の双方が対立拡大を望んでいない兆候や、ＡＩ関連の恩恵を受ける銘柄への裾野が広がっていることを背景に、和平交渉を巡る相反する報道が続く中でも、ボラティリティは低水準に抑えられている。
ストラテジストは「市場は今後もイラン関連のヘッドラインによる変動が続くことを十分認識している。合意が成立していないからといって、直ちに対立再燃を意味するわけではない。当面の焦点は決算や経済指標に留まるだろう」と述べた。
本日は米国債が比較的落ち着いている中、一部からは、米当局は長期金利の動向を非常に注視しているとの指摘が出ている。長期金利の更なる上昇が続けば、ホワイトハウスは中東問題の解決を急ぐ姿勢を強めるとの見方も出ているようだ。
「政権は株式以上に債券を重視している。イールドカーブのさらなるスティープ化は容認しないだろう」との声も聞かれた。
本日はホワイトハウスでウォーシュ氏のＦＲＢ議長就任の宣誓式が行われた。トランプ大統領がスピーチを行っており「自分のやり方でやるべきだ」と述べている。ウォーシュ氏は混乱する米経済と、金利に対して明確な期待を持つ大統領の双方に対応しなければならない立場となる。
ズーム・コミュニケーションズ＜ZM＞が決算を受け上昇。通期の１株利益および売上高の見通しを上方修正している。今回の決算は、顧客が同社の拡充されたオフィス向け製品群を採用し始めていることを示唆。
クラウドによる給与計算など統合基幹業務システムを手掛けるワークデイ＜WDAY＞が決算を受け上昇。１株利益、売上高とも予想を上回った。「事前の期待値が非常に低かったこともあり、株価には追い風になる」と指摘も。
廉価アパレル販売のロス・ストアーズ＜ROST＞が決算を受け上昇。既存店売上高が予想を大きく上回ったほか、１株利益、売上高も予想を上回った。既存店売上高は１７％増加し過去最高を記録。
パンや菓子類のフラワーズ・フーズ＜FLO＞が大幅高。通期の見通しを据え置いた。厳しいマクロ環境による売上高の弱さをコスト管理で補完した。
デル＜DELL＞が大幅高。直近の上昇を加速させ、過去最高値を更新。アナリストの目標株価の引き上げが伝わり、従来の１８０ドルから２７０ドルへ引き上げた。投資判断は「買い」。同業のＨＰ＜HPQ＞も大幅高となった。
化粧品のエスティローダー＜EL＞が上昇。スペインのファッション・フレグランス企業プーチ・ブランズとの合併協議が決裂した。
本日は半導体関連銘柄への買いが優勢となる中、クアルコム＜QCOM＞への買いも強まっている。同社は本日、ステランティス＜STLA＞との提携拡大も伝わっていた。
メルク＜MRK＞が上昇。米臨床腫瘍学会は、同社と中国のバイオテクノロジー企業科倫博泰が共同開発した標的化学療法「ｓａｃ－ＴＭＴ」に関する研究の抄録を発表した。
ダウ平均 50579.70（+294.04 +0.58%）
S＆P500 7473.47（+27.75 +0.37%）
ナスダック 26343.97（+50.87 +0.19%）
CME日経平均先物 63360（大証終比：+20 +0.03%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続伸。米国とイランが和平合意に近づいているとの期待や、ＡＩを巡る根強い熱狂を背景に買いが続いている。米株式市場は、エネルギー供給の深刻な混乱がインフレを加速させるとの懸念を振り払い、連休を控えた週末をポジティブなムードで終えた。
イランと米国の双方が対立拡大を望んでいない兆候や、ＡＩ関連の恩恵を受ける銘柄への裾野が広がっていることを背景に、和平交渉を巡る相反する報道が続く中でも、ボラティリティは低水準に抑えられている。
ストラテジストは「市場は今後もイラン関連のヘッドラインによる変動が続くことを十分認識している。合意が成立していないからといって、直ちに対立再燃を意味するわけではない。当面の焦点は決算や経済指標に留まるだろう」と述べた。
本日は米国債が比較的落ち着いている中、一部からは、米当局は長期金利の動向を非常に注視しているとの指摘が出ている。長期金利の更なる上昇が続けば、ホワイトハウスは中東問題の解決を急ぐ姿勢を強めるとの見方も出ているようだ。
「政権は株式以上に債券を重視している。イールドカーブのさらなるスティープ化は容認しないだろう」との声も聞かれた。
本日はホワイトハウスでウォーシュ氏のＦＲＢ議長就任の宣誓式が行われた。トランプ大統領がスピーチを行っており「自分のやり方でやるべきだ」と述べている。ウォーシュ氏は混乱する米経済と、金利に対して明確な期待を持つ大統領の双方に対応しなければならない立場となる。
ズーム・コミュニケーションズ＜ZM＞が決算を受け上昇。通期の１株利益および売上高の見通しを上方修正している。今回の決算は、顧客が同社の拡充されたオフィス向け製品群を採用し始めていることを示唆。
クラウドによる給与計算など統合基幹業務システムを手掛けるワークデイ＜WDAY＞が決算を受け上昇。１株利益、売上高とも予想を上回った。「事前の期待値が非常に低かったこともあり、株価には追い風になる」と指摘も。
廉価アパレル販売のロス・ストアーズ＜ROST＞が決算を受け上昇。既存店売上高が予想を大きく上回ったほか、１株利益、売上高も予想を上回った。既存店売上高は１７％増加し過去最高を記録。
パンや菓子類のフラワーズ・フーズ＜FLO＞が大幅高。通期の見通しを据え置いた。厳しいマクロ環境による売上高の弱さをコスト管理で補完した。
デル＜DELL＞が大幅高。直近の上昇を加速させ、過去最高値を更新。アナリストの目標株価の引き上げが伝わり、従来の１８０ドルから２７０ドルへ引き上げた。投資判断は「買い」。同業のＨＰ＜HPQ＞も大幅高となった。
化粧品のエスティローダー＜EL＞が上昇。スペインのファッション・フレグランス企業プーチ・ブランズとの合併協議が決裂した。
本日は半導体関連銘柄への買いが優勢となる中、クアルコム＜QCOM＞への買いも強まっている。同社は本日、ステランティス＜STLA＞との提携拡大も伝わっていた。
メルク＜MRK＞が上昇。米臨床腫瘍学会は、同社と中国のバイオテクノロジー企業科倫博泰が共同開発した標的化学療法「ｓａｃ－ＴＭＴ」に関する研究の抄録を発表した。