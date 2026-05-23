米１０年債利回りは低下 ウォラーＦＲＢ理事のタカ派な発言で２年債は上昇＝ＮＹ債券 米１０年債利回りは低下 ウォラーＦＲＢ理事のタカ派な発言で２年債は上昇＝ＮＹ債券

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米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間05:27）

米2年債 4.121（+0.038）

米10年債 4.558（-0.012）

米30年債 5.064（-0.028）

期待インフレ率 2.410（-0.019）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは低下。下げてＮＹ時間が始まったものの、ウォラーＦＲＢ理事が「利下げと同じくらい利上げの可能性もあることを明確に示すべき」との考えを示したことから、上昇に転じる場面も見られた。ただ、本日も原油が上げを一服させており、再びマイナス圏に低下している。



ただ、政策金利に敏感な２年債は上昇。こちらはウォラー理事の発言に反応。短期金融市場ではＦＲＢの年内利上げを完全に織り込んでいる。



本日はホワイトハウスでウォーシュ氏のＦＲＢ議長就任の宣誓式が行われた。トランプ大統領がスピーチを行っており「自分のやり方でやるべきだ」と述べている。ウォーシュ氏は混乱する米経済と、金利に対して明確な期待を持つ大統領の双方に対応しなければならない立場となる。



２－１０年債の利回り格差は+４３（前営業日：+４８）とフラット化が続いている。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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