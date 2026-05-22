竹久夢二の展覧会が東京国立近代美術館で開催　「黒船屋」が約40年ぶりに東京で公開

画家 竹久夢二の展覧会「竹久夢二 時代を創る表現者」が、東京国立近代美術館 1階 企画展ギャラリーで開催される。期間は10月23日から2027年1月11日まで。

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同展示は、「夢二式のはじまり」、「夢二式のデザイン」、「レトロモダンの創出」、「生活の美の理想郷を求めて」、「着物と洋服のモダンガール」といった全5章で構成。日本画や油彩画、木版画、スケッチ、デザイン、スクラップブックなど全国から収集した約500点の作品や資料を展示し、竹久の最高傑作と名高い「黒船屋」を約40年ぶりに東京で公開する。

◾️竹久夢二 時代を創る表現者

会場：東京国立近代美術館 1階 企画展ギャラリー

会期：前期 2026年10月23日（金）〜11月23日（月・祝）／後期 2026年11月25日（水）〜2027年1月11日（月・祝）

休館日：月曜日（11月23日・1月11日は開館）、11月24日、年末年始（12月28日〜1月1日）

開館時間：10:00〜17:00（金曜・土曜は10:00〜20:00）

公式サイト