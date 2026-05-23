フィギュアスケートでプロとして活動する男子の宇野昌磨さん（28）と女子の本田真凜さん（24）が22日、都内で会見し、ともに現役復帰してアイスダンスで30年フランス・アルプス地域五輪を目指すと発表した。シングル時代は五輪2大会連続メダリストで世界選手権2連覇の宇野さんと世界ジュニア選手権女王の本田さんはともに圧倒的な実績を誇る。交際を公表しており、公私ともにカップルとなった愛称「しょまりん」が銀盤を熱くしてくれそうだ。

日本のアイスダンスは人気沸騰中だ。皮切りは男子で10年バンクーバー五輪銅メダルの高橋大輔さんの転向。20年に村元哉中さんと「かなだい」を結成。22年北京五輪代表の小松原美里、尊組と競いながら23年世界選手権11位の成績を残した。

今季は男子で22年全日本選手権2位の島田高志郎が櫛田育良と「いくこう」、女子で18年GPファイナル女王の紀平梨花が西山真瑚と「りかしん」を結成。次々と大型カップルが誕生し、話題を集めた。5組出場の全日本選手権で2連覇を飾った「うたまさ」こと吉田唄菜、森田真沙也組がミラノ・コルティナ五輪の団体代表となった。

ただ、日本勢は世界で厳しい戦いが続く。ミラノ五輪は個人での出場枠を獲得できず。2大会連続で銀メダルだった団体戦では出場10カ国によるリズムダンスで22年7位、26年8位、上位5カ国によるフリーダンスはともに最下位5位。金メダルの米国に引き離されたアイスダンスの強化が金メダルに直結する。

「しょまりん」のシングル実績は世界的にも抜けており、伸びしろは十分。24年10月から挑戦を始め、既に有観客アイスショーのためにリフトなどの技を完成。周到な準備を行い、満を持しての転向となった。国内の競争激化は間違いなく、競技活性化が30年五輪につながる。

▽アイスダンス 表現力とスケーティングで競い「氷上の社交ダンス」とも呼ばれる。スピン、ステップに加え、男性が女性を持ち上げる「リフト」、片足での複数ターン「ツイズル」などの評価を受ける。シングルやペアと違い、ジャンプがない。シーズンごとに設定されたテーマ音楽を演じるリズムダンスと、音楽を自由に選択するフリーダンスの合計点で競う。1976年のインスブルック五輪から正式採用され、日本勢の最高順位は06年トリノの渡辺心、木戸章之組、18年平昌の村元哉中、クリス・リード組の15位。