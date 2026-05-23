◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４―７阪神（２２日・東京ドーム）

巨人軍前監督で、オーナー付特別顧問の原辰徳氏（６７）が２２日、スポーツ報知に特別寄稿した。指揮官として球団史上最多となる１２９１勝を誇り、９度のリーグＶ、３度の日本一に導いた名将は、阪神戦（東京Ｄ）でテレビ解説を務めた。ワンサイドの展開の中でチームを動かした“熱”に注目。さらにこの試合で両軍のトップバッターを務めた巨人・平山、阪神・立石にエールを送った。

巨人は１９日まで７連勝を続けた好調の巨人が、昨年覇者の阪神を迎えた一戦。チャレンジャーとして交流戦前最後のカードで、勢いをさらに増すためにはこの上ない舞台だった。だが、打たれてはいけない選手に打たれ、与えてはいけない

先取点を簡単に与えてしまった。今季は対戦成績は五分に近いものだが、まだ力の差はあると受け止めざるを得ない、と感じた。

ただ、長いシーズンですべての試合に勝つことは出来ない。重要なことは敗戦の中で何を得て、次につなげていくかだ。その視点で一つ、とても印象に残った事を挙げたい。

０―７とワンサイドの展開になった中で、６回の攻撃前に橋上オフェンスチーフコーチを中心にバッター陣が円陣を組んだ。テレビ解説の画面越しではあったが、強い口調、熱さが伝わってきた。監督からしてみれば、あの姿はありがたいものだ。こういう展開の試合では、監督自らゲキを飛ばすというのは得てして難しいものなんですよ。その後に点が入ったこともそうだが、ミーティング後にチームがどう動いたかということは、必ず今後につながるよ。

それにしても阪神のドラフト１位・立石くんには驚かされた。初回先頭の打席、初球はインハイの直球だった。見逃すのかなと思ったら、そこからスイングを仕掛けてタイミングのあったファウルにした。ステップが小さく、回転軸がしっかりしている。バットのヘッドが下がらず、常に力がある状態でスイング出来ている。これが天性のものならば末恐ろしいくらいだ。巨人とか阪神とかを抜きにして、日本球界を代表する選手になれる素材だ。

平山も素晴らしいものを見せてくれた。スイングは積極的で、とてもけれん味のない選手だ。レギュラーだってこのまま奪ってしまえると思えるだけに、あの故障はとても残念でならない。左太ももを痛めたようだが、誰かに接触した訳ではなく、ランニング中に負傷したのはアスリートとしては恥ずかしいことだと、焼きごてで押すくらい心に銘じてもらいたい。彼はまだ若いから大目に見てあげたい点はあるけれど、期待しているからこそ指摘したい。代わる選手が呼ばれるようなら、奮起を願いたいね。特に浅野、ここだぞ。

大先輩の岡田さんとの共演はとても楽しかったし、勉強になった。同じ釜の飯を食い、互いに命を懸けた勝負をした旧友。こういう年になってもお互い野球を語れたことを、皆さんに感謝し、また機会があることを楽しみにしたい。（巨人軍オーナー付特別顧問）