◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第１８節 町田１―０浦和（２２日・ＭＵＦＧ国立）

町田は東地区の最終戦で浦和に１―０で勝利した。前半１０分にＦＷエリキがゴールを決めると、そのまま逃げ切った。前節の川崎戦では１―０から後半に追いつかれ、ＰＫ戦の末に敗れた。黒田剛監督は「（川崎戦は）リードの状況で後半を迎えた時にポジションをを取ること、パスコースを作るのが雑になってロングボールが増える風潮があった」と振り返ると「だいぶ改善して入ってきたのもあって、後半は押し切れた」と手応え。自身が美学とする「ウノゼロ（１―０）」での勝利で締めくくり「我々が目指す１―０での勝利は何よりも価値がある」とうなずいた。

大黒柱の復帰もうれしいニュースだ。後半９分、脚の負傷で離脱していたＦＷ相馬勇紀が７試合ぶりに出場。左シャドー（１・５列目）に入ると、切れ味の鋭いドリブル、正確なキックを披露し、自身のクロスから決定機も作った。黒田監督は「やっと戻ってきた」と喜びを示すと「ゲームから遠のいたことによるフィット感で、少し難しさは感じていたかもしれないが、ためをしっかり作り、さすがだな、という局面もあった。これからプレーオフが２試合あるので、しっかりと彼の活動量を増やし、決定機を作れるようにトレーニングを積ませていきたい」と話した。