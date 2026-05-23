モデルでタレントの細川愛倫（あいりん）が、清楚ショットとグラビア姿を公開した。

２２日までに自身のインスタグラムを更新し、「お知らせ」を２つ告知。一つ目は「ＢＳよしもと『小倉淳の４７フォーカス』に出演させていただきます」と報告し「住みますランナーさん・住みます芸人さんのご活躍、そして、４７キーワード今回は『脱サラバイオリン職人』。とても興味深い内容になっているのでぜひご覧ください」と呼びかけ、台本と思われるものを手に持ち、記念撮影した。

髪をハーフアップにまとめ、モノトーン衣装のお嬢様コーデ。フォロワーは「美人さん可愛い！」「笑顔が素敵だね とっても可愛いよ 衣装お似合いだね」「本当に美しいです」とほれぼれしていた。

続く投稿では、雑誌「ＦＲＩＤＡＹ」の６月５日・１２日号に「２度目の掲載させていただきました」と伝え、「＃ＦＲＩＤＡＹ ＃フライデー ＃グラビア」とハッシュタグ。豊満ボディーの撮影ショットを見せた。「前回乗り切らなかったお写真たくさんです。そして！デジタル写真集『花を添える愛』も発売されてます。ムービーも１６分とたっぷりあるよ。ぜひたくさんご覧ください」とアピール。抜群スタイルに、フォロワーは「愛倫ちゃんスタイルよくて可愛いです」「ビキニ似合ってて悶絶！」「横からはヤバいです。素敵すぎます」「キャ━━ァ可愛い」「今日も綺麗で美しいです、素敵な水色のビキニに大きなボリューム有難うございます」とくぎ付けになった。

愛倫は、西武やソフトバンクなどで活躍した細川亨氏の長女。亨氏は現在、ソフトバンクでバッテリーコーチを務めている。コメント欄には「お父様の選手時代からのファンです、貴方のファンでもあります、本買います」といった声も寄せられた。

ちなみに愛倫は今月、東京ドームで行われたプロボクシング世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥＝大橋＝と、ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級１位・中谷潤人＝Ｍ・Ｔ＝との一戦でラウンドガールを務めたことも話題になった。