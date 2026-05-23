「巨人４−７阪神」（２２日、東京ドーム）

阪神ドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が“初づくし”で堂々の「伝統の一戦」デビューだ。プロ入り初の巨人戦に「１番」でスタメン出場し、初回に初の長打となる左越え二塁打。この回３得点の口火を切ると、三回に中前打。四回にはついに、初の適時打だ。３打席連続安打で初の猛打賞をマーク。前半だけで７得点の打線に火をつけた黄金ルーキーがチームを３連勝に導きチームは首位ヤクルトに０・５ゲーム差に迫った。

球場の左半分を黄色く染めた虎党から鳴りやまない「立石」コール。大歓声をかみしめるように、立石はヒーローマイクに言葉を発した。「めちゃくちゃうれしいです！」。虎のドラ１ルーキーが、初の伝統の一戦で鮮烈デビューを飾った。

試合前から、注目を集めた。スタメン発表で「１番・左翼・立石」のアナウンスに球場が沸く。本人もアマチュア時代から「記憶にない」というトップバッター起用。「首脳陣の方から『気にせず積極的に』と言われたので、意識を変えずに振っていけた」。恐怖の１番打者が、まっさらなバッターボックスにオーラ全開で歩いて行った。

その第１打席、井上に対して追い込まれたが、６球粘って、最後は左翼越えの二塁打。二塁ベース上では両手でガッツポーズ。試合の流れを一振りで引き寄せ、猛打爆発の火付け役となった。三回にも先頭で中前打。その後、森下の適時打で初回に続き生還。リードオフマンとして最高の役割を果たした。

５点リードの四回は、１死二、三塁の好機で左前に適時打を放ち、プロ初打点を記録した。「いい場面で打ちたかったので、今日は１本出てよかったです」。ここ２試合、３度得点圏で凡退していただけに、うれしさがこみ上げた。

この時点でプロ初の３安打。ドラフト１位に限って、初の巨人戦での猛打賞は１６年の高山俊以来２人目。さらにデビュー３試合目での猛打賞は７４年の佐野仙好以来で最速タイと、球団史に名を刻む活躍を見せた。

敵地で迎えた初の伝統の一戦。「ドームで声も響いて、すごい歓声だった」と鳥肌が立った。独特の緊張感に押しつぶされ、力を発揮できない選手もいるが、立石は大舞台でこそ燃える男だ。「せっかく自分の力を示せるのに、やる前からプレッシャーがあるとか気にしてたら、もったいないと思う」。アマチュア時代から、常にポジティブ思考。注目される試合で、ことごとく結果を残し、プロの世界に飛び込んできた。

３安打１打点の大活躍で宿敵撃破に貢献。チームを３連勝に導いた。「いろんなお客さんがいる前でプレーすることを夢見てきたので、まず第一歩として、プレーできてうれしかった」。自身初の伝統の一戦で、鮮烈デビューを飾った立石。伝説の物語に新たな１ページを刻んだ。

◆３試合目は最速タイ 立石がプロ３試合目で初の猛打賞。阪神のドラフト最上位入団野手では、７４年佐野仙好の３試合目と並び最速。また、プロ初の巨人戦出場で猛打賞は、高山俊が１６年４月５日（東京ド）で４安打して以来２人目。「初の猛打賞が、初の巨人戦出場」は初。