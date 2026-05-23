◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４―７阪神（２２日・東京ドーム）

キャベッジは豪快な一振りを見せると、のけぞるようにしながら打球の行方を確認した。今季打者１９６人目で初被弾となった阪神・高橋がガックリとマウンドでしゃがみこんでいる間に悠々とダイヤモンドを回った。

２―７の７回２死一塁。カウント１―２から高橋の４球目１４８キロ直球を捉えた。舞い上がった打球は左中間席で弾んだ。意地の８号２ラン。「追加点になるように、ボールを逃さないようにという意識で打席に入りました」。ファンからの大歓声にお決まりの弓矢ポーズで応えた。

悔しさを一発に込めた。「６番・左翼」でスタメン出場した１９日のヤクルト戦（いわき）では４三振。移動日を挟んで２１日のヤクルト戦（神宮）はベンチスタートとなった。開幕から絶好調の高橋からの一発に「全てのボールに球威がありますし、コントロールもとてもいいので積極的にゾーンの中を攻めてくる。自分たちも同じように積極的に対戦しないといけないという中で出たホームランだったと思います」と胸を張った。

この日はアメリカンフットボール、ＮＦＬシーホークスの関係者が東京Ｄに来場。同チームなどで活躍し、始球式を行ったクリフ・アブリル氏とは試合前にユニホームを交換した。「名前は知っていたけど、実際にお会いするのは初めて。とてもナイスガイでした」とエールをもらった。「勝てるために全力を尽くすだけです」と語っていたキャベッジ。結果に一喜一憂することなく、己の役割を全うする。（水上 智恵）