「巨人４−７阪神」（２２日、東京ドーム）

打たれたが黒星は付けなかった。阪神・高橋遥人投手（３０）が６回２／３を８安打４失点で２０２０年に並ぶ５勝目。それでも無敗の左腕は「しんどい試合に途中から僕のせいでなってしまったので、信用のある投球をしていかなきゃなと思う」と厳しい表情だった。

序盤に味方の大量援護をもらい、五回まで無失点と圧倒。ただ、７−０の六回は先頭の平山に、５４イニング目で今季初長打となる二塁打を打たれるなど１失点。七回は２死から２連打で１点を献上し、キャベッジに今季初被弾の２ランを浴びた。その場でしゃがみ込んでぼうぜんとし、直後に交代が告げられた。

ここまで６試合は全て伏見とのバッテリーだったが、この日は今季初めて坂本と組んだ。「誠志郎さんにいろんなボールを使ってもらって、そのおかげで序盤は試合になったと思う。打ってもらった分、しっかり投げたかった」と悔しさをかみしめた。

それでも防御率０・９９と驚異の数字を残して勝利。「野手のみなさんのおかげ。後に投げてくれた投手に感謝したい」。高橋らしく感謝を胸に腕を振り続ける。