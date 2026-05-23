「巨人４−７阪神」（２２日、東京ドーム）

試合後、阪神・藤川球児監督（４５）の擦れ声が激戦の跡を語る。「タフでしたね…」。結果的に７−４という点差以上に、伝統の一戦は白熱した展開で幕を閉じた。最大７点差をひっくり返した中日戦の翌戦。「特に大切なゲーム」と捉えた分岐点、終盤の流れを食い止めて３連勝だ。

交流戦前最後の３連戦。藤川監督は攻めのタクトに出た。前カード中日戦で昇格させた立石を１番起用。遅れてきたルーキーが初回、左翼越えの二塁打で口火を切る。森下の先制打、大山の６号２ランで３点を先制。三回には再び立石の中前打から２点を追加した。

まだ４４試合目でカード初戦。藤川監督は立石１番の意図については言及を避けた。「ご想像にお任せします。やった選手に、活躍した選手に聞いてあげてください」。ただ、常に「選手任せにならないように」と話してきたように、起用に強烈なメッセージを込めた。打順に加えローテも再編。エース格の高橋を中８日で初戦に回し村上、才木の３本柱を投入する。

「呼応してくれる選手の活躍があってこそですから、それ以上は言うことはないですね」。打倒・巨人−に生きた現役時代同様に、「燃えている」とライバル心をむき出しにする伝統の一戦。躍動した選手をたたえながら、指揮官はすでに次戦を見据える。「厳しい勝負を想像しながら束になってかかっていきたい」。一戦必勝の３連勝を狙う３連戦。あと、２勝だ。