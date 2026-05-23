ノンワイヤーブラ「リポサポリラックス」で叶える快適ボディケア習慣

美容クリニックでも導入実績を持つ圧迫ケアブランド「リポサポ」から、日常使いできる新作「リポサポリラックス-ノンワイヤーブラ-」が登場。術後ケアのノウハウを活かしながら、むくみや拘縮ケア、快適な着け心地を叶えるアイテムとして注目を集めています。締め付け感を抑えつつ、美しいバストラインもサポート。毎日のボディケアをもっと心地よく続けたい女性にぴったりの一枚です♪

医療品質発想の新ブラ誕生

脂肪吸引後の圧迫ケアウェアとして、多くの美容クリニックで採用されてきた「リポサポ」。その技術を活かして誕生したのが、「リポサポリラックス-ノンワイヤーブラ-」です。

開発には約2年をかけ、ドクター・看護師・患者様の声を反映。

美容クリニック導入実績48院、累計販売枚数15,000着以上という実績を持つブランドだからこそ実現できた、快適性とサポート力を兼ね備えたブラジャーです。

術後ケアだけでなく、日常的なむくみ対策やボディライン維持を意識する女性にも使いやすい仕様となっており、「締め付ける」のではなく「やさしく整える」という新発想が魅力。

ワイヤーの窮屈感が苦手な方にもおすすめです。

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快適さにこだわった機能性

リポサポリラックス-ノンワイヤーブラ-

定価：8,980円（税込）

「リポサポリラックス-ノンワイヤーブラ-」は、“揺らさない×締め付けない”をテーマに設計されています。

ノンワイヤー仕様で敏感な肌にもやさしく、シームレス加工により縫い目による摩擦や跡が付きにくいのが特徴。適度な圧迫感で、むくみや拘縮ケアをサポートしながらも、長時間快適に着用できます。

さらに昼夜兼用タイプなので、就寝時もそのまま使用可能。肩への負担を軽減するストラップ設計や、バストラインを美しく整える構造など、細部までこだわりが詰まっています。

付属の延長フックによって、体調や体型の変化にも柔軟に対応。脂肪吸引後のアフターケアとしてはもちろん、毎日のリラックスタイムや在宅時間用ブラとしても活躍してくれます。

キャンペーン内容

・ブラ単品：定価より20%OFF

・圧迫着＆ブラセット：各20%OFF

圧迫着との併用でさらに安心

従来の圧迫着「リポサポ」と併用できる点も大きな魅力です。術後直後は圧迫着でしっかり固定しながら、バスト部分には「リポサポリラックス」を重ねることで、よりきめ細やかなケアが可能に。

回復後は圧迫着を卒業しても、そのまま日常用ブラとして使い続けられるため、ケアを無理なく習慣化できます。

また、「夕方になると身体が重い」「ワイヤーブラの食い込みが気になる」「ナチュラルに体型を整えたい」といった悩みを持つ女性にもぴったり。

毎日を快適に過ごしながら、美しいボディラインを目指せるアイテムです♡

毎日に寄り添う新ボディケア習慣

医療発想の技術と、毎日続けたくなる快適な着け心地を両立した「リポサポリラックス-ノンワイヤーブラ-」。術後ケアだけでなく、日常のむくみ対策やリラックスタイムにも活躍してくれる注目アイテムです。

締め付け感を我慢する時代から、やさしく整える時代へ。自分の身体をいたわる新しい習慣として、ぜひチェックしてみてください♪