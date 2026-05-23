フィギュアスケート男子の五輪２大会連続メダリストで元世界王者の宇野昌磨さん（２８）と、２０１６年世界ジュニア選手権女王の本田真凜さん（２４）が２２日、都内で会見し、アイスダンスのカップルとして２０２６〜２７年シーズンからの現役復帰を電撃発表した。所属はトヨタ自動車。愛称“しょまりん”として、フランス・アルプス地方で開催される２０３０年冬季五輪出場を目指す。

以下、「しょまりん」との一問一答。

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−なぜアイスダンスだったのか。

宇野「もともとアイスダンスに憧れはなかったけど、真凜のスケートを見ていく中で、より多くの人にこの素晴らしさを伝えたいと思った。ぶっちゃけると、僕じゃなくても真凜の素晴らしさは伝わると思う。でも、ほかの男と滑る姿を想像すると…それは…。どうせなら隣は自分がいい（笑）」

−オファーを受けた時の気持ちは。

本田「引退した年で、アイスショーに向けて２人で練習している中だった。最初に『五輪に出よう』と言われた時は、何の？って思った（笑）。でも真剣な表情で提案をいただいて、時間を置いたけど覚悟が決まった」

−アイスダンスの魅力は。

本田「同じスケートでも全く違う競技をしている感覚。それぐらいシングルとかけ離れた技術の部分がある。お互いの体の使い方のくせ、スピード感、リズムを間にしていく作業をして、息を合わせて滑るところからのスタートだった」

宇野「シングルはジャンプが跳べたら良い、跳べなかったら悔しいだった。でもアイスダンスはミスがないように見えるけど、一歩進むことさえもミスしてはいけない。１年半練習して難しいこともあるけど、２人だからこそ楽しい。ジャンプのない表現の世界で、尊敬する真凜のパートナーにふさわしいと、見ている人が僕で良かったねと言ってもらえる選手生活にしたい」

−加入しているｅスポーツチーム「ＶＡＲＲＥＬ」との両立は。

宇野「１日は２４時間ある。１２時間は練習しても１２時間は残るので、そこで食らいついていきたい」