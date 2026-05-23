フィギュアスケート男子の五輪２大会連続メダリストで元世界王者の宇野昌磨さん（２８）と、２０１６年世界ジュニア選手権女王の本田真凜さん（２４）が２２日、都内で会見し、アイスダンスのカップルとして２０２６〜２７年シーズンからの現役復帰を電撃発表した。所属はトヨタ自動車。愛称“しょまりん”として、フランス・アルプス地方で開催される２０３０年冬季五輪出場を目指す。

交際を公表しているフィギュアスケーターが、手を取り合って新たな挑戦に踏み出す。同じ黒の衣装に身を包んだ宇野さんと本田さんは顔を見合わせてほほえみ、息ぴったりに目標を宣言した。

「せーの。２０３０年の五輪に出場することです！！」。それぞれシングルで活躍し、２４年に引退した２人がアイスダンスのペアとして現役復帰を決断。互いの名前を合わせて愛称は“しょまりん”とし、フランス・アルプス地方で開催される４年後の夢舞台を目指す。

オファーは宇野さんから。２４年１０月に「一緒に五輪に出よう」と声をかけた。同年１月に引退し、芸能の仕事に力を入れる本田さんは「昌磨君の完璧なキャリアに入り込む勇気や覚悟を持ち切った上でやらないといけない」とすぐに返事ができなかったが、宇野さんの真剣な思いを受け「自分がしたいことを考えた時にスケートでかなえないとと思った」と幼少期の夢でもあった五輪挑戦を決断。「昌磨君とだったら実現できる」と、相手への大きな信頼も後押しになった。

決断からここまで２年は、公式発表せずに秘密裏に練習。「やるからには勝てる状態で（大会に）出たいと思って準備期間を設けた」（本田さん）。本場カナダへの２週間の遠征や、宇野さんが開いたアイスショーで演目を披露し、経験を積んだ。

拠点とコーチは今後公式発表する予定。初戦は今秋に開催される全日本選手権の予選会を予定しており、２５〜２６年シーズンからアイスダンスに挑戦した紀平梨花、西山真瑚組や、２月のミラノ・コルティナ五輪団体銀メダルの吉田唄菜、森田真沙也組らと代表権を争っていく。

「昌磨君のスケートが本当に好き。高め合っていきたい」と本田さんが言えば、宇野さんも「２人だからこそつらい日々も楽しくなる。２人の目標だからこそ強くかなえたい」と優しく笑う。互いに２度目の現役生活。カップルとして最高峰の舞台を目指していく。

◇宇野昌磨（うの・しょうま）１９９７年１２月１７日、名古屋市出身。５歳の時、リンクで浅田真央さんに声をかけられてスケートを始めた。中京大中京高に進学し、五輪は１８年平昌大会で銀、２２年北京大会は銅、団体は銀メダルを獲得した。世界選手権は２２、２３年に２連覇した。全日本選手権は男子歴代２位の６度優勝。２４年５月に引退を発表した。プロに転向後は、自身初プロデュースのアイスショー「Ｉｃｅ Ｂｒａｖｅ」を立ち上げた。

◇本田真凜（ほんだ・まりん）２００１年８月２１日、京都市出身。５人きょうだいの３番目として生まれ、２歳でスケートを始めた。１５〜１６年シーズンにジュニアＧＰファイナルで３位、世界ジュニア選手権を初制覇。１６年全日本選手権で自己最高の４位に入った。明大に進学。２４年１月に現役引退を発表し、プロスケーターとして活躍していた。

◆アイスダンス 社交ダンスの本場である英国で生まれ「氷上の社交ダンス」とも呼ばれる。五輪は１９７６年インスブルック大会から正式種目。男女２人一組で、シーズンごとに変わる課題のリズムを滑るリズムダンスと、自由に曲を選べるフリーダンスの総得点で競う。ペアと違い、ジャンプは１回転まで。男性の肩より上に上げるリフトも禁止されており、派手な技よりも表現力、一体感などが評価対象となる。スケート靴の刃はシングルよりも短い。シングルの五輪メダリストのアイスダンス転向は、男子で１０年バンクーバー五輪銅メダルの高橋大輔が村元哉中と２０２０〜２１年シーズンに組み、２３年世界選手権１１位などの成績を残している。