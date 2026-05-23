タレントの今田耕司（60）が22日、都内で自身の還暦と芸歴40周年を記念した公演「今田耕司のLet’s！コメディーショー！！」に向けた取材会を行った。

近況を聞かれ、吉本興業所属の独身芸人グループ「アローン会」の会長を務めるなど独身を貫いている生活について「めちゃくちゃ女の子とデートしてますからね。ご飯と2軒目だけですけど」と声を張り上げて強調。結婚願望について聞かれると「かなり強めにあります。口だけ毎年言っていますけど。来年の誕生日までには、と思っております」と意欲を見せた。

さらに、将来的にパートナーが子供を望んだ時に備えて「60歳を機に精子を凍結しました」と告白。「めちゃくちゃ元気でした。良かったです」と精子検査の結果を笑顔で明かした。芸能界では過去に元放送作家の鈴木おさむ氏（54）、ユーチューバーのはじめしゃちょー（33）が精子凍結を公表したケースがある。「あとは相手次第。ご両親が年下という可能性もある。そこを受け入れてもらえるかどうか」と一抹の不安ものぞかせた。

公演は6月7日の石川公演を皮切りに、福島、福岡と3都市で開催。「地方の方が、老若男女集まって楽しめる公演にしたい」。エネルギッシュな60歳が地方に笑いを届ける。（塩野 遥寿）