◇セ・リーグ 広島2─6中日（2026年5月22日 バンテリンドーム）

広島・名原の母校・瀬戸内高野球部元監督の長谷川義法氏（57）が本紙に祝福とエールを寄せた。

支配下登録されてさっそくスタメン出場とは、驚きました。名原は人柄も良くて、謙虚な男です。今でも毎年オフには必ず学校にあいさつに来てくれます。3年目が終わった昨オフに会った時には、今後の進路について話をしました。

20代中盤で、育成選手。いつ戦力外通告をされてもおかしくない状況でした。だからこそ、第二の人生に向けて、就職を真剣に考えていました。本人もすごく悩んでいました。それでも、野球がしたいという思いを強く持っていたので、私は彼の思いを尊重することにしました。そんな中、再契約をしてもらい、21日には「支配下になりました」と連絡をくれました。諦めずに、頑張っているのを知っているので、私も本当にうれしい気持ちです。

ただ、スタートラインに立っただけで、ここからが本当の勝負です。瀬戸内で3学年後輩の巨人・平山も、今年支配下登録されて頑張っているので、名原にも頑張ってもらいたいです。今年のオフは、いい報告が聞けることを楽しみにしています。