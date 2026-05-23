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大勢の人々が集まる京都・大原の日曜恒例「朝市」。皆のお目当ては生命力あふれる大原の朝採れ野菜。そのおいしさは美食家や料理人たちをも虜にしています。そんな大原の野菜に魅了されたのが、年間およそ30種類ほどの野菜を育てながら、妻の香代さんと農家レストランを営む料理人の細江聡さん。畑で収穫した野菜を使ったおばんざいが評判です。

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大原の豊かな自然のなかに佇む農家レストラン「わっぱ堂」。築140年の古民家を活かした完全予約制のレストランです。畑で収穫した野菜に季節の山菜、土鍋で炊き上げる旬の炊き込みご飯など、大原の幸を松花堂弁当スタイルで提供。土曜と日曜の夜限定で、居酒屋営業も始めました。

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今では大原に根を下ろし、香代さんとともにレストランを切り盛りする細江さんですが、30年前はバンド活動に明け暮れ、大学を中退。その後も自分の進むべき道を見いだせない日々があったといいます。しかし、価値観を覆す衝撃的な出会いによって、細江さんは大原への移住を決意しました。

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大原を盛り上げたいと、地域の行事にも積極的に参加し、地域の伝統を守っている細江さん。今では地元の人たちに必要とされ、大原に欠かせない存在になっています。そんな細江さんが伝統ある「大原女時代行列」の行事や大原春まつりで活躍する姿に密着します！

「LIFE～夢のカタチ～」は、5月23日 土曜 午前11時から放送。（ABCテレビ/関西地域で放送、TVer見逃し配信あり）