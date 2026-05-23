◇セ・リーグ 広島2─6中日（2026年5月22日 バンテリンドーム）

広島・栗林にアクシデントが発生した。22日の中日戦に先発し、初回2死二塁から細川に四球を与えたところで顔をゆがめ、いったんマウンドを降りてベンチ裏へ。約5分の治療後に小走りでマウンドに戻ったものの、阿部に初球を右前に運ばれて20イニングぶりに失点。さらに2死一、三塁から石伊にも右前打され、交代を告げられた。鈴木が緊急登板したが初回に4点を奪われた。

「細川選手に（カウント1―2から）カーブを投げた時に、右の内転筋に違和感を感じました。一度戻ったのは自分がつくったピンチで、時間も空けてしまい、（きょう広島から）移動してきてチームに迷惑をかけたくなかったので…」。新井監督は出場選手登録の抹消を明言。「本人は最初はいけると言っていたが、でもどうかなって感じだったので代えました。病院に行ってからだけど、抹消になると思う」。今季から先発に転向して4勝を挙げ、この日は2/3回で4失点（自責2）でもまだ防御率はリーグ2位の1・15。巻き返しを狙う広島には痛すぎるエースの離脱となった。