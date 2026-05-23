吉田修一の人気シリーズ「横道世之介」の完結編『永遠と横道世之介』文春文庫版が、6月10日に刊行される。あわせて本作の映画化も決定した。

【画像】公開された文庫カバー

累計53万部を突破した本シリーズの第1作『横道世之介』（文春文庫）では、長崎から上京し東京の大学に通う18歳の世之介が描かれた。第2作『おかえり横道世之介』（中公文庫）ではフリーターとなった24歳の世之介が再出発。第3作となる完結編『永遠と横道世之介』では、東京郊外の下宿を舞台に、39歳になった世之介のありふれた、しかしかけがえのない日々が紡がれている。

吉田は単行本刊行の際、「書き終えるのが名残惜しかった。彼と出会っていなければ、今の自分はないと思うんです」と語っている。

映画化に関して、キャストや監督、公開日などは未定。前作と同じく高良健吾が世之介を演じるのか、続報が待たれる。

吉田は1968年長崎市生まれ。1997年に「最後の息子」で第84回文學界新人賞を受賞しデビュー。『パレード』で山本周五郎賞、「パーク・ライフ」で芥川賞、『悪人』で毎日出版文化賞と大佛次郎賞、『横道世之介』で柴田錬三郎賞、『国宝』で芸術選奨文部科学大臣賞と中央公論文芸賞を受賞している。『国宝』は2025年に映画化され大ベストセラーとなり、第7回野間出版文化賞を受賞した。5月27日には最新作『タイム・アフター・タイム』が幻冬社より刊行される。

（文=リアルサウンド ブック編集部）