宙に浮く小枝のようなムシ

最近、画像のようなムシによく遭遇するという情報が筆者（RSK山陽放送/岡山市北区）の元に届きました。

【写真を見る】【宙に浮く小枝！？】本気を出したシャクトリムシの超絶擬態 なぜ尺を取るように移動する？

まるで宙に浮く小枝のようなムシ。いったい何なのでしょうか。

生物に詳しい東洋産業の大野竜徳さんに聞きました。

このムシはいったい？

──これは何ですか？



（東洋産業 大野竜徳さん）

「これはシャクガの仲間の幼虫です。いわゆるシャクトリムシですね」

──シャクトリムシといえば独特な動きが特徴的ですが…

（東洋産業 大野竜徳さん）

「シャクトリムシは、なぜあんな歩き方をするのか。



昆虫の脚は基本的に6本ですが、ガやハバチの幼虫の多くは、胸にある脚6本のほか、お腹に「擬脚（ぎきゃく）」というイボのような補助脚を持っています。

この擬脚のつき方が、実は種類を見分ける大きなポイントです。多くのハバチやガの幼虫は擬脚がたくさんあるので、毛虫らしくよじよじと歩きます」

（東洋産業 大野竜徳さん）

「いっぽう、シャクガの幼虫は、お腹の後ろ側にしか擬脚がありません。そのため、前脚でつかむ→お尻を手繰り寄せて擬脚で前足の近くをつかむ→体を伸ばして遠くを前脚でつかむ→…を繰り返しながら移動します。



まさに尺を取るように歩くので、しゃくとりむし、ですね」

なぜぶら下がる？

──なぜぶら下がるのでしょうか。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「ぶら下がっているのは何かあって、命綱にぶら下がっているからです。



シャクガの幼虫は、鳥などの捕食者に狙われやすい昆虫です。そのため危険を感じると、とっさに糸を吐いて宙づりになります。

植物の枝にピンと体を伸ばして『私は枝です』という顔をしていることもありますが、バレそうになると即落下。

このぶら下がり行動には、敵から逃げるほか、ブラブラ風に乗って別の枝へ移動する、空中で休憩する…などの理由があると考えられます。



活動を再開するときは、その糸をたぐって元の場所へ戻ることもできます」

「なんか顔に当たった」と気づくケースも多々…

──木の下を歩いていて「なんか顔に当たった」と気づくケースも多々あります。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「ただし、この命綱、人間側からすると少々やっかいです。



なにせ、目に見えない細い糸でぶら下がって、植物そっくりの色をしていて、動かない…ので、よっぽど警戒していないとあたるまで見えません。

山道や街路樹の下を歩いていて『なんか顔に当たった！』と思ったらシャクトリムシだった、ということが多いでしょう。

自転車で走っているときの彼らは、もはや空中機雷です。

とはいえ、虫側からすると、静かにブラブラ休憩していたところへ大型車両（自転車も車両ですから）が突っ込んでくるわけですから、完全にもらい事故、ひき逃げではあります。

避け方は難しいですが、基本的には、植物から距離を取るのが一番です。日本のシャクガ幼虫の多くは植物の葉を食べるため、当然ながら植物の周辺にいます。

つまり、木の真下を避ける、茂みに顔を近づけない、枝の下を高速通過しないくらいが予防になるでしょうか。



顔に当たるのが苦手な方は、サンバイザーや帽子で直接当たらないようにするのも有効ですね。ただ、完全回避はなかなか難しく、夏の雑木林では運も多少絡みます」

各個体をよくみると色や形が違う

──よく見ると色や形が微妙に違いますね。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「個体によって色が違うのは、そもそも種類が違う、幼虫の成長段階（齢）が違う、個体差、食べている植物による変異…などが考えられます。

シャクトリムシは周りの景色に似せる擬態（擬態）の達人なので、枝っぽい茶色系だけでなく、緑色系やコケっぽい模様を持つものもいます。

体を伸ばして微動だにしない『どう見ても小枝』の完成度を誇る個体もいて、本気を感じることもありますね」