“憧れの龍ちゃん”との約束を果たす。得点王＆MVPの北原槙がさらなる進化を誓う「一回り二回り強い日本でＷ杯に向かえたら」【U-17アジア杯】
若き日本代表がアジアを制した。
サウジアラビアで開催されたU-17アジアカップの決勝で、日本は中国と対戦。里見汰福、齋藤翔、北原槙の得点で３−２の勝利を収めた。
試合後のフラッシュインタビューに北原が対応。大会通算６ゴールで得点王に輝き、MVPも受賞した背番号10は、「チームとしてまず、目標にしていた優勝を獲得できて嬉しいですし、個人として狙っていた得点王も獲得できたので、すごく嬉しい」と喜ぶ。
――FC東京の先輩、佐藤龍之介選手とは、アジア制覇して得点王という約束をしていたそうですが？ インタビュアーからそう問われると、北原は次のように応じる。
「龍ちゃんは自分の憧れでもある存在なので、その龍ちゃんと約束したものを叶えることができて嬉しいです」
今秋にはU-17ワールドカップが控えている。「優勝できましたけど、詰めることがたくさんある」と話す北原は、「ワールドカップまでの期間に、もっともっと成長して、一回り二回り強い日本でワールドカップに向かえたら」とさらなる進化を誓った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
サウジアラビアで開催されたU-17アジアカップの決勝で、日本は中国と対戦。里見汰福、齋藤翔、北原槙の得点で３−２の勝利を収めた。
試合後のフラッシュインタビューに北原が対応。大会通算６ゴールで得点王に輝き、MVPも受賞した背番号10は、「チームとしてまず、目標にしていた優勝を獲得できて嬉しいですし、個人として狙っていた得点王も獲得できたので、すごく嬉しい」と喜ぶ。
「龍ちゃんは自分の憧れでもある存在なので、その龍ちゃんと約束したものを叶えることができて嬉しいです」
今秋にはU-17ワールドカップが控えている。「優勝できましたけど、詰めることがたくさんある」と話す北原は、「ワールドカップまでの期間に、もっともっと成長して、一回り二回り強い日本でワールドカップに向かえたら」とさらなる進化を誓った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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