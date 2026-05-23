プロボクシング元世界3階級制覇王者の亀田興毅氏がファウンダーを務めるイベント「SAIKOULUSH」に関し、共同でイベントを運営してきた「LUSH」社が22日、声明を発表。亀田氏との連携を解消することを伝えた。

同社は5月23、24日に予定されていたキルギス大会の中止、6月6日の愛知大会開催が不透明な状況になっていることを受け、「ボクシングファンの皆様、スポンサーの皆様、関係者の皆様、そして人生を懸けてリングに上がる準備をしていた選手の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますこと、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪。「本件に対する責任は極めて重いと痛感しております。この状況下におきまして、弊社はボクシング興行の運営主体に資さないと考え、ボクシング興行の運営事業から退くことを決定いたしました」と続けた。

さらに、今後についても言及し、「亀田プロモーションとの共同プロジェクトである『SAIKOULUSH』につきましても終了させていただき、提携関係を解消する事をご報告申し上げます」とした。

声明文の中では、これまで同様に、亀田氏との協力で開催を目指していた「6・6」愛知大会についてもコメント。同大会では、IBF世界フライ級王者・矢吹正道（33＝緑）が同級3位のレネ・カリスト（31＝メキシコ）を迎え撃つV2戦などが組まれている。

「現在、6月6日の愛知大会につきましては、楽しみにしてくださっているファンの皆様と出場選手のために、亀田興毅氏を中心に開催に向けて尽力されております。弊社といたしましては、運営からは退くものの、本大会が実現できるよう、亀田氏の活動に対して最大限の協力を惜しまない所存です」

試合まで2週間の時点で、未だ開催の可否が決定しない状況下での重大決定。同社は「エンターテインメントやグルメとボクシングの融合を目指し、新たなファン層に魅力を届けるべくスタートした挑戦でしたが、このような結果となり、応援してくださった全ての方々の期待を裏切る形となりましたこと、痛恨の極みでございます」とコメントした。