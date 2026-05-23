J2新潟は23日にホームでリーグ最終節となる愛媛戦に臨む。22日は新潟・聖籠町のアルビレッジでセットプレーの確認などを行って準備を整えた。勝利すればホーム7連勝で西A組の2位が確定する一戦。プロ2年目のDF佐藤海宏（19）は、今季も力強い声援を送り続けてくれたサポーターへの感謝の気持ちをプレーと結果で表す。

高精度の左クロスでモラエスの今季チーム初ゴールをアシストした愛媛との開幕戦から約3カ月半。左サイドバックの主力を担い続けた佐藤は成長を実感し、そして課題とも向かい合ってきた。同じ相手との最終節。今季の成果を発揮できる好機で気持ちも入る。

「良さを出せる時もあれば、パフォーマンスがあまりという時もあった。その中でもサポーターが背中を押してくれたことを忘れていない。感謝の気持ちを勝利に貢献する姿で恩返しできたらいい」

J1鹿島から6月までの期限付き移籍で加入し、開幕戦で先発。ここまで13試合に出場し、U―21日本代表の活動にも参加した。プロ1年目だった昨季は出場2試合にとどまっただけに、濃密で充実したシーズンを過ごしている。

これまで経験がほぼなかったセットプレーのキッカーを任され、毎日のように感触を確かめてきたキックは「自信を持って蹴られる」までに成長。「守備やチームに安定感をもたらすプレーは足りないところ」と気付けたのも試合に出続けたからだ。日々の練習や私生活の過ごし方にもつながり「日常の充実感が得られた」とうなずく。

だからこそ数字につなげる。「結果を残したいと思っていた中で、ゴールに絡めたのは（開幕戦の）1回だけ。そこは本当に課題」。自らの成長と勝利に貢献することを求めて移籍してきたからには、リーグ戦を1アシストだけで終わるわけにはいかない。新潟と同じく西A組最少タイの16失点の愛媛から、磨き上げた左足でゴールを演出してみせる。

6連勝中のホームでは「自信を持っていい試合ができている。大声援の中で思い切ってプレーしたい」と迷いはない。ホーム7連勝と西A組2位を決める白星をつかみ、応援してくれるサポーターに恩を返す。（西巻 賢介）

○…船越優蔵監督は勝つだけでなく、気持ちの入ったプレーを誓った。熱狂的なファンがいるアルゼンチンのボカ・ジュニアーズのホーム試合を数年前に観戦し「一つのボールに全員が向かって、勝つために全力を尽くしている。それをスタジアムの全員が応援している」という雰囲気を体感。新潟でもその再現を目指し、最終節で「心揺さぶられる、応援したくなるプレーを見せたい」と語った。