日本経済は今春まで成長の底堅さを示してきたが、イラン情勢の混迷により、先行きの不透明感は強くなっている。

景気が崩れぬよう、政府は必要な政策の実現に注力すると同時に、中長期の経済の強化策も練ってほしい。

２０２６年１〜３月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値は、前期比の年率換算で２・１％増となった。２四半期連続のプラス成長で、市場予想も上回った。

主な要因は、米トランプ関税の影響で低迷していた自動車の輸出が回復し、輸出全体が１・７％増と大きく伸びたことだ。

長引く物価高で課題となってきた個人消費の弱さも克服できる兆しがある。ＧＤＰの過半を占める個人消費は０・３％増で、５四半期連続のプラスだった。

高い賃上げが継続する中で、物価高の落ち着きが見え始めていたことにより、実質賃金がプラスへと転じた効果であろう。

２５年度でみても、実質ＧＤＰは約５９０兆円で２年連続のプラス成長となった。物価を反映した名目ＧＤＰは４・２％増の約６７０兆円で、過去最高を更新した。

今後の課題は、中東危機という逆風下で、景気回復をどのように維持していけるかである。

ホルムズ海峡の封鎖で原油の輸入が滞り、多様な製品の原料となるナフサ（粗製ガソリン）の供給不安が収まらない。

サプライチェーン（供給網）の混乱は企業の収益を下押しし、値上げラッシュが消費を落ち込ませる懸念がある。民間では、４〜６月期に、ほぼゼロ成長まで低下するとの見方がある。

まずは政府が原油やナフサの調達先の多角化に全力を尽くすことが大切だ。安定成長に向けては、財政規律を考慮した補正予算案とし、長期金利の急騰と過度な円安を抑えることが不可欠になる。

同時に検討を進めるべきなのが中長期の投資の強化策である。高市政権は人工知能（ＡＩ）・半導体など１７の戦略分野に官民で集中投資することを掲げている。

中東からの原油に依存する経済の弱さを乗り越えるため、改めて戦略を精査する必要がある。

次世代の技術である小型原子炉や自動運転機能を搭載した電気自動車の普及策など、力を入れるべき分野は多いはずだ。

経済安全保障を強化するため、脱炭素の製品に不可欠なレアアース（希土類）の安定調達に向け、先進７か国（Ｇ７）との連携を深めることも重要になろう。