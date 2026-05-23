◇明治安田J1百年構想リーグ最終第18節 町田1―0浦和（2026年5月22日 MUFG国立）

町田のFW相馬勇紀（29）が浦和戦でコンディション不良から復帰し、7試合ぶりに公式戦出場を果たした。

「まだ体のキレとか十分ではなく、今日はクロスを上げる止まりだった。来週になったら（さらに状態を上げて）ドリブルで切れ込むところもいけると思うし、もう少しシュートにも絡めると思うのでレベルアップして帰ってきたい」

公式戦出場は先月25日のアジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）決勝アルアハリ（サウジアラビア）戦以来、約1カ月ぶり。1―0の後半9分、FW羅相浩（ナ・サンホ）に代わって投入され、左シャドーで軽快にプレーした。

先月5日のFC東京戦で脚を負傷した。同21日のACLE準決勝アルアハリ（UAE）で復帰したが、決勝で再発。その後は同29日の水戸戦から6試合連続で欠場していた。今月15日に発表されたW杯北中米大会の日本代表メンバー26人には名を連ねることができなかったが「時間をかけて治すことに専念した」。前回22年W杯カタール大会をともに戦ったMF三笘薫（ブライトン）も負傷で今大会の代表入りがかなわず「やっぱり薫は凄く悔しいだろうなと（思う）。あそこまで日本のために戦ってて」と思いを寄せた。

26人のW杯メンバーはケガや病気などの理由で離脱者が出た場合、初戦の24時間前まで入れ替えが可能。複数の関係者によると、相馬は非常事態に備えたバックアップメンバーとして、日本サッカー協会から準備を要請されている。この日の取材エリアでは明言こそ避けたが「いつ何が起こるか分からない。（特別大会の）プレーオフがあるので練習がたくさんできる。最後までコンディションを上げて、何かあった時、もし選ばれた場合、（W杯の）舞台で活躍できるような準備をしたい」と自らに言い聞かせるように話した。