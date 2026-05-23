新潟アルビレックスBBの鵜沢潤監督（44）が、就任2年目の今季を総括した。レギュラーシーズンは32勝20敗の5位で、プレーオフは2年連続で準決勝敗退。来季の続投にも意欲を示し、新リーグとなるBワンリーグに向けての補強ポイントなども語った。

チーム一丸で目指した頂点には届かなかったが、手応えも多かった。就任2年目のシーズンを終えた鵜沢監督は「浮き沈みがありながらも、チームとして成長はできた。2年間、チームに携わってきたが、ブースターの期待感や熱量が大きくなってきたことは実感できた」と振り返った。

今季は開幕から4連敗。その後も勝てる試合を落とすなど波に乗れず、レギュラーシーズンは32勝20敗で5位だった。8位までが進むプレーオフは準々決勝で4位の岡山を下したものの、準決勝で1位の香川に敗退。チームが掲げていた「優勝で有終の美を」を達成することはできなかった。

最大の収穫は加入2年目で年間ベスト5にも選ばれたPFムトンボの台頭だ。その他にも成長した選手は多く鵜沢監督も「それぞれが持ち味を出して融合できる場面もあった。セカンドユニットと呼んでいる（サブの）メンバーもしっかりゲームメークできるようになったことは大きい」と手応えを口にする。

すでにSG川村、PG樋口らの退団が決まるなど、チームは新リーグ「Bワン」に向けて編成作業を進めており、鵜沢監督も「新リーグはレベルが上がるので、昨年よりもっとスコアできる選手を集めたい」と続投に意欲を示す。9月の開幕に向け、準備を進める。