◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４―７阪神（２２日・東京ドーム）

巨人が阪神の猛打に屈し、７連勝後の２連敗となった。先発・井上温大投手（２５）は１番に起用されたルーキー立石に３安打を浴びるなど、４回を投げともに自己ワーストタイとなる被安打１０、７失点で４敗目。今季自身最短となる４回でＫＯされた。打線はキャベッジの８号２ランなどで絶好調の阪神・高橋遥人から４点を奪った。売り出し中の平山がマルチ安打を放ちながら負傷交代するなど手痛い敗戦となったが、めげずにやり返す。

悔しい結果の中にも収穫はあった。負けは負けだが一筋の光は見えた。防御率０点台だった難攻不落の高橋から６、７回で４得点。阿部監督は「最後、あそこまで高橋投手を多少は追い込めたかな、というのはあったので。次につながるはずです」と前を向いた。

０―７の大量ビハインドでも誰も諦めていなかった。６回にダルベックの適時打で１点を返すと、７回２死から門脇の三塁打をきっかけに松本の適時打、キャベッジの２ランと３連打で３得点。この回途中で高橋を降板させた。「チームにとっても大きい。けど、まだまだ攻略はできていないので。次に当たるときは何とか攻略できるように、こちらもいい指示を出せるようにしたい」。３月２８日に同じ東京Ｄで完封を許した左腕相手に意地は見せた。

試合全体を通して振り返ると序盤の大量失点が痛かった。先発・井上は初回、１番・立石の左越え二塁打から１死三塁のピンチを招いた。内野は前進守備。相手先発の高橋を考えて先制点を阻止しにいったが、森下に初球を中前適時打とされ、大山に右越え２ランを浴び３失点した。

「立ち上がり、立石君も素晴らしいバッターなんだけど、タイガースを乗せちゃったというかね。そういうのもあったので、そこを何とか食い止めてほしかった」と阿部監督。ルーキーの一打で勢いに乗った阪神打線が上回った。

３回にも２失点して０―５となったが、３回の攻撃で代打を送らず４回も続投させた。「やっぱり、まだまだこれからの選手ですから。ああいう試合でも投げさせるってことが大事かなと思ったので続投させました」。結果的にさらに２点を追加され４回７失点で降板することになったが、何かをつかんでほしいとの思いが詰まった采配だった。

井上は試合後、「自分が１点でも少なく抑えていれば」と反省のコメントを残した。強力阪神打線の中で３安打を許した立石は今後も警戒、対策が不可欠だ。

７連勝後の２連敗で貯金４。２位・阪神と２・５差、首位・ヤクルトとは３差に開いた。交流戦まで残りは阪神との２試合。最後に阿部監督は「よし、明日！」と力強い言葉で会見を締めくくった。（片岡 優帆）