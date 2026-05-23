◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１８節 町田１―０浦和（２２日・ＭＵＦＧ国立）

浦和は町田に０―１と敗れ、田中達也暫定監督（４３）が就任後、６試合目で初めて９０分以内の敗戦を喫した。前半１０分、町田ＦＷエリキに先制ゴールを許すと、その後は町田の固い守備をこじ開けることができず。７勝４ＰＫ負け７敗で東地区での戦いを終え、田中暫定監督は「まずは個人の成長が一番だ、選手には伝えました。ゴールを奪う、ボールを奪うところからチャンスはあった。決定的な結果につながらなかったのは、まず自分に矢印を向けて成長していこう、と伝えています。今日も負けていい試合ではなかったと思いますけど、今自分たちが進もうとしているサッカーは８試合、続けていくよ、と選手たちに共有しています」と話した。

７連敗でシーズン途中に解任となったスコルジャ監督の後を受け、ビルドアップの整備を迅速に行ってチームを変え、就任から４連勝と立て直しに成功した田中暫定監督。しかしここ２試合は前節０―０の末にＰＫ負けを喫したＦＣ東京戦に続き、この日も無得点で完封負け。田中暫定監督の就任後、６試合は４勝１ＰＫ負け１敗となっている。

クラブは百年構想リーグを通じ、首位の鹿島、２位のＦＣ東京、３位の町田、４位の東京Ｖには全敗（ＰＫ負け含む）と、上位陣との対戦では結果が出ず。現在勝ち点２５の暫定５位で、勝ち点で並ぶ川崎が最終節で１でも加えれば６位となる。一方で得失点差では３位町田のプラス４に対し、プラス７と上回ったが、勝ち点では１２も差をつけられた。そんな現実に「今日は町田さんは試合運びが上手だったなと。今日だけではなく、こういった試合を勝ちきるチーム、という印象がありました。自分たちは上位から勝ち点を取れていない、という部分がありましたが、チーム、グループとしてそういうメンタリティーは必要」と田中暫定監督。クラブは来季に向け、京都退団が決まった者貴裁監督の招へいに動いており、合意は間近。西地区の同順位と対戦するプレーオフが、ひとまずは田中暫定監督でのラスト２試合となる。