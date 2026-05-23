◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４―７阪神（２２日・東京ドーム）

阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）が、かつて憧れの人が躍動した東京Ｄで輝きを放った。プロ初の巨人戦に、野球人生で「あまり記憶にない」という１番スタメン。初回に「変わらず強く振っていこう」と井上からプロ初長打の左越え二塁打を放った。活気づいた打線は一挙３点を先制。主導権を握った。

３回先頭でも中前打で２得点の起点となった。４回１死二、三塁では左前適時打でプロ初打点。試合前に森下から「（狭い）東京ドームなんで室内バッティングの気持ちで」と声を掛けられ、緊張がほぐれた。球団新人で初の巨人戦で猛打賞は１６年の高山俊以来。初のヒーローインタビューで「こういうお客さんがいる前でプレーすることを夢見てきた」とかみ締めた。

巨人は幼い頃から「よく見ていた」という特別な球団。昨年限りで現役引退した長野久義編成本部参与（４１）に憧れ、山口・防府市の実家からマツダスタジアムに何度も通った。長野氏もドラ１でプロ入りし、１年目に１９本塁打で新人王。この日は球場に姿があった。「今日はチラッと見られてうれしかった」と力に変えた。“長野ロード”を歩むべく「こんな試合をいっぱいできたら」と誓った。

金の卵の１軍デビューからチームは３戦連続２ケタ安打。この日は立石、森下、佐藤、大山の“ドラ１カルテット”が、そろい踏みで打点を挙げた。藤川監督は「連動して束になってかかっていく」と厚みを増した攻撃陣に手応え。３連勝で、試合がなかった首位・ヤクルトに０・５ゲーム差に縮めた。黄金新人が起爆剤と化し、勢いに乗ってきた。（藤田 芽生）