大関復帰の霧島が、東前頭１３枚目・琴栄峰との２敗対決を起死回生のうっちゃりで制し、２場所連続優勝に向け、単独首位に立った。小結・若隆景は東前頭１５枚目・翔猿をつり出し、東前頭２枚目・義ノ富士は同１１枚目・宇良を押し出して３敗を守った。翔猿と宇良は４敗に後退。１４日目に３敗同士の琴栄峰―若隆景が組まれたため、優勝決定は千秋楽になる。

すごい相撲を見せてもらった。霧島の執念の粘り腰。ビデオで右足を確認してほしい。膝がくの字に曲がってつま先立ち。私だったら膝はぐしゃぐしゃになっていた。体が柔軟で、強靱（きょうじん）な足腰がなせる技といってもいいだろう。

苦戦の原因は悪癖にある。左四つで組み合って左から振って体勢を悪くした。勝負を決める投げではないから中途半端だった。豪ノ山に負けた８日目も左から振って土俵中央に戻してしまい墓穴を掘った。相撲というのは本来、上手からの芸でもある。差し手から投げるには相当な力が必要になってくる。

残り２日。悪い癖を封印しないとつらい。初顔で勝手がわからなかったことも苦戦の原因か。

霧島が単独トップに躍り出てくれたことは、番付で生きてきた身としてはうれしい限りだ。最後の砦（とりで）となり、ゴールテープを切ってほしい。

（元大関・琴風、スポーツ報知評論家）