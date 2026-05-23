◆大相撲 ▽夏場所１３日目（２２日、両国国技館）

大関復帰の霧島が、東前頭１３枚目・琴栄峰との２敗対決を起死回生のうっちゃりで制し、２場所連続優勝に向け、単独首位に立った。小結・若隆景は東前頭１５枚目・翔猿をつり出し、東前頭２枚目・義ノ富士は同１１枚目・宇良を押し出して３敗を守った。翔猿と宇良は４敗に後退。１４日目に３敗同士の琴栄峰―若隆景が組まれたため、優勝決定は千秋楽になる。

結びの大逆転勝ちで、霧島が４度目の優勝に近づいた。琴栄峰に土俵際まで寄られる劣勢も、驚異的な粘り腰で耐えて右膝をくの字に曲げた。すると左足を伸ばし、柔道経験者らしい華麗な“足払い”。同時に体を右回転させて、うっちゃった。軍配は琴栄峰だったが、物言いの末に相手の右腕が先に土俵に着いており、行司軍配差し違え。「体が動いた。狙ってはないし、あまり覚えてない」と大きく息を吐いた。

大いに沸いた館内。１５年夏場所の初土俵から通算４６７勝目で初めてのうっちゃりで、単独トップに立つ１１勝目。土俵下の浅香山審判部長（元大関・魁皇）は「すごい粘り腰。執念はすごい」とうなった。一方で背中など多くの負傷に悩まされてきた霧島は「最後まで諦めず勝てたけど（危険な技は）できるだけ避けたい」とも振り返り、捨て身技でつかんだ１勝だった。

２２歳の琴栄峰とは初顔合わせだったが、場所前から対策してきた。３０歳の誕生日を迎えた４月２４日。さいたま市での春巡業で琴栄峰を稽古相手に指名していた。そこで３連勝。「いつも通りにやることが大事」と新鋭との取組に生かした。

大阪開催の先場所を含め、過去３度の優勝はいずれも地方場所。初の両国国技館での賜杯は手の届くところにある。それでも「もっと前に出るようないい相撲で勝たないといけない。残り２日あるし考えずに、一番一番集中したい」と強調。今場所は２横綱２大関が休場。波乱の場所は唯一出場する看板力士が締める。（山田 豊）