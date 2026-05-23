◆報知新聞社後援 男子プロゴルフツアー メジャー初戦 日本プロ選手権センコーグループカップ 第２日（２２日、滋賀・蒲生ＧＣ＝６９９１ヤード、パー７２）

２１位で出た５３歳の片山晋呉（イーグルポイントＧＣ）が５バーディー、１ボギーの６８をマークし、通算７アンダーでトップと５打差の１２位に浮上した。ツアー通算３１勝の永久シード選手は、対話型人工知能（ＡＩ）「チャットＧＰＴ」の助言をもとに、パッティングの悩みを解消。１８年ぶり３度目の大会制覇と、５３歳１１３日でのメジャー最年長優勝が見える位置で週末を迎える。６７の木下稜介（３４）＝ＡＫＲａｃｉｎｇ＝が１２アンダーで単独首位に立った。

ホールを重ねるごとに、「片山晋呉」の名前がリーダーボードの上位に迫っていった。「昨日からいい感じでやれている。必死さが漂っていると思う。哀愁が漂っているんじゃないかな」。永久シード選手が、今季３戦目のレギュラーツアーで存在感を放った。

前半１１番で２メートル半を沈め、１２番パー３は５番ユーティリティーでの第１打をピンに絡めて連続バーディー。１５番で７メートルをねじ込むなど、バーディーを量産した。飛ばし屋の出利葉太一郎（２５）と同組。「何せ６５ヤード置いていかれる」と嘆きながらも、飛距離のビハインドを精度で補った。

小学生の頃から「追っかけ」として会場に足を運んでくれた黒沢ヒカル氏（２５）が、４年前からマネジャーとして同行している。全幅の信頼を置く相棒は、ＡＩの「チャットＧＰＴ」を駆使し、片山をサポート。「長尺パターで引っかけちゃう」と開幕前に相談した。助言に基づき構えをオープンスタンスにし、球を２０センチほど右足寄りに置いた。「チャッピーはすごい。いいパットが入っている」と効果はてきめんだ。

昨年６月、腰に激痛が走った。化膿（かのう）性椎間板炎に見舞われ、約２か月の入院生活を強いられた。「死ぬか生きるかのところでベッドにいた。そう考えたらゴルフ場に来て、こうやって球を打っていることが幸せ」。日常の幸福をかみ締めている。動けずトイレにさえ行けなかった日々を思えば、今日という一日のすべてがいとおしい。

２０１７年のＩＳＰＳハンダマッチプレー選手権以来のツアー３２勝目なら、１８年大会の谷口徹の５０歳９２日を更新する５３歳１１３日でのメジャー最年長優勝になる。これまで７度制してきたメジャーの重みについて「やっぱり勝っている人しか分からない、喜びというものはある」と口にした。ベテランが経験と技をつぎ込み、８度目のタイトルに挑む。（高木 恵）

◆国内メジャーの最年長優勝

▽日本オープン ４８歳３０２日・戸田藤一郎（１９６３年）

▽日本プロ選手権 ５０歳９２日・谷口徹（２０１８年）

▽日本ツアー選手権 ４３歳１３０日・岩田寛（２０２４年）

▽日本シリーズＪＴカップ ４９歳３１２日・尾崎将司（１９９６年）

▽日本マッチプレー選手権 ４３歳２５日・橘田規（１９７７年）※１９７５〜２００３年開催