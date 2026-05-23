【ソフトバンク】ＤｅＮＡからトレードで加入の山本祐大が「おやじと妹の誕生日」に史上１１人目の同一シーズン２球団本塁打「プロ初本塁打と似ている感じ。いつもとは確かに違った」　

◆パ・リーグ ソフトバンク１０―０日本ハム（２２日・みずほペイペイドーム）

ソフトバンクが、監督通算３００勝がかかった新庄ハムを返り討ちにした。日本ハム戦は開幕から無傷の６連勝。０２年の記録を塗り替えて球団最長となった。１２日にＤｅＮＡからトレードで加入した山本祐大捕手（２７）が、史上１１人目の同一シーズン２球団本塁打をマークするなど２安打４打点。今季５度目の完封リレーにも導いた。チームは連敗をストップし、小久保裕紀監督（５４）が通算２００勝に王手をかけた。

初心に戻ったようだった。２―０の７回１死。山本祐は、１ボールから２球続いた高めのスライダーを逃さなかった。打球は左中間スタンドに着弾。移籍後初本塁打にチームメートも笑顔で待ち受けた。ＤｅＮＡの正捕手として４月３０日の中日戦（バンテリンＤ）で放って以来の“今季２号”に「プロ初本塁打と似ている感じ。いつもとは確かに違った」と柔らかい表情で振り返った。

さらに打者一巡して迎えた７回２死満塁から３点打を放ち、１イニング４打点の荒稼ぎ。８安打集中で大量８得点の中心となった。小久保監督は「今日の勝因」と称賛。守っては５人の投手を完封リレーに導いた。「おやじと妹の誕生日だった」というメモリアルな１日を最高の形で飾った。

チームに合流して１０日目となった。この日の前田純をはじめ、初めてバッテリーを組む投手ばかり。生活も家族と離れて単身赴任で過ごし「さみしいですよ。寝ているんですけど、寝付きが浅い。寝るのに困ったことはなかったんですけど…」と新天地での苦労はもちろんある。それでも「出る以上は当たり前。僕が来たから出られなくなっている選手もいる」と他球団の打者などをノートにまとめて研究。早くも扇の要として、攻守ともにチームに貢献している。

日本ハム戦６連勝は、２４年５月６日〜７月１２日の７連勝以来。連敗も２でストップし、小久保監督の通算２００勝に王手。相性のいい相手からつかんだ景気のいい大勝。新戦力として「ひたすらやっていくだけ」と話す山本祐が、チームを波に乗せる。（森口 登生）